教宗結束南美洲「返鄉之旅」 談話關注社會公義
教宗良十四世完成12天南美洲行程，展示術後仍具毅力，並在各國談社會公義、弱勢關懷與民主價值，返抵秘魯更喚起其牧職與身分根源。
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教宗良十四世完成12天南美洲行程，展示術後仍具毅力，並在各國談社會公義、弱勢關懷與民主價值，返抵秘魯更喚起其牧職與身分根源。
天主教教宗良十四世預計今天稍後結束為期12天的南美洲「返鄉之旅」，此行不僅消除外界對他接受肺腺癌手術後復原的疑慮，他的談話也凸顯自己上任初期提倡的社會公義理念。
法新社報導，現年71歲的教宗良十四世（Pope Leo XIV）走訪了烏拉圭、阿根廷與秘魯，他接受肺腺癌手術後僅1個月就展開如此艱鉅的行程，許多人原先擔心他能否勝任。
出生於美國的良十四世，這趟南美洲行程足跡橫跨高聳的安地斯（Andes）山脈和酷熱潮濕的亞馬遜雨林，他在秘魯傳教近20年，已在當地取得公民身分。
教宗首站造訪烏拉圭這個富裕和世俗化的國家，他深入首都蒙特維多（Montevideo）最危險的社區，試圖喚醒社會大眾關心在毒品暴力中喪生的兒童。
良十四世呼籲外界對孤獨者和受苦者提供更多團結與關懷，他稱烏拉圭的高自殺率「令人痛心」，同時呼籲給予女性更多尊重。他在整趟牧靈訪問中屢次提到這個主題。
教宗之後到訪阿根廷，在總統米雷伊（Javier Milei）面前發表演說，強調「經濟必須為人民服務，不是讓人民為經濟服務」，並敦促阿根廷捍衛民主，獲現場滿堂喝采。他呼籲經濟成長需惠及所有人，並為貧窮者、老者以及身心障礙者發聲。
撰寫教宗傳記「良十四世：世界公民、21世紀的傳教士」（Pope Leo XIV: Global Citizen, Missionary of the 21st Century）的梵蒂岡資深記者艾倫（Elise Ann Allen）認為，教宗順利完成南美洲之行，證明他「令人難以置信的毅力與決心」，外界很大程度上「低估了」這一點。
艾倫告訴法新社：「我們看見一位前所未見的傳教士教宗。」
秘魯是教宗這趟3國出訪行程的最後一站，也是他最具個人情感意義的一站。教宗抵達首都利馬時，多達300萬民眾夾道歡迎他。教宗還造訪了他在秘魯服務數年的第二故鄉奇克拉約（Chiclayo）。
良十四世告訴秘魯民眾，是他們將他塑造成一名牧者，並表示：「今天我深刻體會到，這片土地在我身上留下多麼深刻的印記，我個人生命歷程的許多部分，也同樣屬於你們。」
良十四世16日稍晚預計造訪一所安養中心，並在利馬主持最後一場彌撒，隨後返回梵蒂岡。
艾倫表示，教宗重返拉丁美洲使他得以「重新觸及自己身分的根源」，「我認為這將喚醒他內在的某些事物。我們正在見證良十四世的任期開啟新篇章。」
這趟行程一方面消除外界對他術後復原的疑慮，另一方面也讓他以談話凸顯上任初期強調的社會公義理念，顯示其牧靈與政治關懷並重。 他在總統米雷伊面前強調，經濟必須為人民服務，不是讓人民為經濟服務，並呼籲捍衛民主，讓經濟成長真正惠及貧窮者、老者與身心障礙者。 因為秘魯是他傳教近20年的地方，也是他取得公民身分的國家，抵達利馬時又有300萬民眾歡迎，讓他感受到自己生命與牧職與這片土地深度相連。
精華 FAQ
這趟行程一方面消除外界對他術後復原的疑慮，另一方面也讓他以談話凸顯上任初期強調的社會公義理念，顯示其牧靈與政治關懷並重。
他在總統米雷伊面前強調，經濟必須為人民服務，不是讓人民為經濟服務，並呼籲捍衛民主，讓經濟成長真正惠及貧窮者、老者與身心障礙者。
因為秘魯是他傳教近20年的地方，也是他取得公民身分的國家，抵達利馬時又有300萬民眾歡迎，讓他感受到自己生命與牧職與這片土地深度相連。
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