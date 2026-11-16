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李強東協峰會喊話：共同反對外部干涉 早日達成南海行為準則

記者張鈺琪／即時報導
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中國國務院總理李強（左六）16日在菲律賓馬尼拉出席第29次中國—東協領導人會議。...
中國國務院總理李強（左六）16日在菲律賓馬尼拉出席第29次中國—東協領導人會議。圖／取自東協官網

AI摘要

文章摘要整理：

李強在馬尼拉出席中國—東協峰會時強調要增進互信、反對外部干涉，並推動自貿區升級、AI與能源合作，加速達成南海行為準則。

中國國務院總理李強16日在菲律賓馬尼拉出席第29次中國—東協領導人會議時表示，國際形勢越是複雜嚴峻，中國和東協越要增進戰略互信，堅持透過對話協商妥善處理分歧，共同反對外部干涉，維護地區和平穩定，並期待早日達成「南海行為準則」。會議同時宣布，中國—東協自貿區3.0版升級議定書將於12月1日生效，並將2027年定為「中國—東協人工智慧合作年」。

據新華社報導，李強16日在會議上表示，今年是中國同東協建立全面戰略夥伴關係5周年。過去5年，國際上單邊主義、保護主義逆流湧動，地緣衝突此起彼伏。在這樣的背景下，中國—東協合作逆勢而上，取得令人振奮的成績。

李強指出，去年中國與東協貿易額已突破1兆美元，比2021年成長20.1%，今年前10個月成長29.6%。截至目前，雙向投資額累計超過5000億美元，比5年前成長50%以上，數位經濟、綠色經濟、人工智慧等新的合作快速成長。

李強表示，中國和東協長期是經濟全球化和區域一體化的支持者、推動者。儘管國際上各類經貿限制大幅增多，雙方堅定維護多邊主義、促進自由貿易，不斷做大合作蛋糕。他並指出，當今世界紛紛攘攘，中國和東協更應團結一致、排除干擾，共建更為緊密的中國—東協命運共同體，為全球發展繁榮注入更多穩定性、確定性。

針對區域安全，李強強調，國際形勢越是複雜嚴峻，雙方越要增進戰略互信，堅持透過對話協商妥善處理分歧，共同反對外部干涉，維護地區和平穩定。中方期待早日達成「南海行為準則」，為實現南海長治久安提供堅實制度保障。

在經貿合作方面，李強稱，雙方應以中國—東協自貿區3.0版升級議定書生效為契機，深化產供鏈合作，加快鐵路、公路等基礎設施「硬聯通」，加強機制、標準、規則等「軟聯通」。

李強說，中方歡迎建立中國—東協能源合作夥伴關係和能源部長會議機制，願同東協辦好明年人工智慧合作年，開展「人工智慧+」合作，探討與《東協數位經濟框架協議》對接，打造區域經濟高品質發展的強勁引擎。

據陸方通稿，與會東協國家領導人表示，願同中方加強戰略溝通，增進政治互信，全面實施東協—中國自貿區3.0版升級議定書，深化經貿、互聯互通、人工智慧、清潔能源及數位經濟等領域合作，並願同中方盡早達成「南海行為準則」，共同維護地區和平穩定。

會議宣布，中國—東協自貿區3.0版升級議定書將於2026年12月1日生效，將2027年定為「中國—東協人工智慧合作年」，並發表關於雙方建立全面戰略夥伴關係5周年、構建能源合作夥伴關係及深化林業合作等成果文件。

精華 FAQ

  • 他強調國際局勢越複雜，中國與東協越要增進戰略互信，透過對話協商處理分歧，並共同反對外部干涉，以維護南海及整體地區的和平穩定。

  • 雙方去年貿易額已突破1兆美元，較2021年成長20.1%，今年前10個月又成長29.6%；雙向投資累計超過5000億美元，數位、綠色與AI合作也快速成長。

  • 會議宣布中國—東協自貿區3.0版升級議定書將於2026年12月1日生效，並將2027年定為中國—東協人工智慧合作年，同時推動能源合作夥伴關係與相關部長會議機制。

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