英相柏能稱脫歐得不償失 強生諷別浪費時間

英國首相柏能4日在安地卡及巴布達首都聖約翰向媒體發表談話。路透

AI摘要 文章摘要整理： 英國首相柏能準備在演說中批評脫歐成效不彰，並尋求在不重返單一市場前提下，與歐盟重新調整貿易與合作關係。

英國歐盟 峰會將於20日在比利時布魯塞爾舉行，議題涵蓋食品飲料貿易、碳排放交易、能源供應系統串聯、青年交流體驗計畫，以及深化移民和出入境管制合作。英國首相柏能16日將在倫敦金融城市長晚宴發表演說，BBC報導，柏能預計會主張英國脫歐 「得不償失」，希望檢視英國與歐盟長期關係不同選項的利弊。

英國外交大臣米勒班（Ed Miliband）告訴BBC，柏能將於英國歐盟峰會後列出未來雙邊關係新選項。然而，柏能已排除在下屆大選前就英歐關係做出重大改變的可能性。

柏能將在演說表示：「這就像『國王的新衣』。沒有人準備好說出顯而易見的真相。好吧，我實話實說。國王根本沒穿衣服。我們當初的脫歐方案並沒有奏效，我們失去的比得到的多。」

柏能表示，他希望重新調整英國與歐盟的關係，並為未來任何協議設定三項檢驗標準。首先，協議必須符合工黨2024年大選政綱的承諾，也就是「不重返單一市場、不加入關稅同盟，也不恢復人員自由流動」。其次，任何協議都必須切實改善民眾的日常生活。此外，他也希望能在原有脫歐協議的基礎上提出改進方案，讓新的安排更符合民眾當年在2016年脫歐公投中所期待的方向。

柏能預計在演說中表示，與歐盟達成新協議將創造「雙贏」局面，也代表英國將採取一種「新的做法」。他說：「不再相互對立，也不再自我設限，而是以建設性、積極的態度展開合作，展現我們能夠團結一致，共同應對挑戰。」

英國希望在本周舉行的峰會上，進一步修訂前首相施凱爾去年5月與歐盟達成的協議，涉及漁業、貿易等領域。峰會登場前，英國與歐盟已就取消食品及農產品出口的脫歐後邊境檢查，達成初步協議草案。

英國政府表示，這項協議有助於降低企業營運成本，也可能進一步壓低消費者的購物支出。然而，批評者認為，這將使英國淪為歐盟的「規則接受者」，在沒有參與決策及投票權的情況下，仍必須遵守歐盟制定的法規。

曾於2020年英國正式脫歐時擔任首相、並主導原始脫歐協議談判的強生，警告柏能不要把首相任期「浪費」在歐盟議題上。

強生接受每日電訊報訪問時表示，如果柏能執意推動再次舉行脫歐公投，他相信英國民眾仍會再次選擇脫歐。

強生說：「把脫歐問題升高為政府的首要政治議題，簡直是瘋了。柏能將因此讓自己和工黨陷入困境。他應該放下這個議題，因為他不可能贏。事實上，英國民眾並不傻。」

英國改革黨表示，脫歐的一項「主要好處」，就是英國不再需要「遵守荒謬的歐盟規則」。該黨並認為，任何形式的法規接軌，都可能對英國的貿易政策造成負面影響。

自由民主黨本月稍早則表示，這份食品出口協議草案只是「治標不治本的補丁」，並非真正的解決方案。該黨指出，「真正的解決之道是重新加入單一市場，並與歐盟建立關稅同盟」。

英格蘭與威爾斯綠黨也呼籲英國重新加入關稅同盟。