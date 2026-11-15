1985年戴安娜穿這件黑色絲絨晚裝在白宮國宴上和約翰·特拉沃爾塔共舞，驚艷世界。晚裝由Victor Edelstein設計，據說這是戴安娜生前最喜歡的晚裝之一。（歐新社）

AI摘要 文章摘要整理： 約翰屈伏塔回憶1985年白宮晚宴與黛安娜共舞的傳奇時刻，並隨雷根圖書館展覽重現這段如童話般的王室與好萊塢交會。

好萊塢 舞林高手約翰屈伏塔（John Travolta）舞技一流，但當他有機會與已故英國王妃黛安娜（Princess Diana）共舞時，也曾臨陣退縮。據pagesix引述福斯新聞（Fox News）報導，1985年這段傳奇共舞，一度差點沒能發生。

當年黛安娜出席時任美國總統雷根（Ronald Reagan）與第一夫人南西·雷根（Nancy Reagan）在白宮 舉辦的晚宴，與屈伏塔在舞廳翩翩起舞，成為王室與好萊塢史上最難忘的畫面之一。近40年後，這場共舞在加州 西米谷（Simi Valley）雷根總統圖書館的展覽「黛安娜王妃：愛、生命、傳承：付出的一生」中重現，展出700多件與黛安娜生平有關的文物，包括她當晚穿的天鵝絨禮服。展覽於11月7日開幕，展期至2027年5月31日。

雷根總統基金會暨研究所（RRPFI）首席行銷暨文化節目長吉勒（Melissa Giller）告訴福斯新聞數位版，晚宴前，負責演奏的海軍陸戰隊樂隊曾被要求排練電影「周末夜狂熱」（Saturday Night Fever）的音樂。白宮社交祕書蓋兒·伯特（Gahl Burt）與南西商量後安排，等舞會開始，就走到屈伏塔身邊輕拍他的肩膀，鼓勵他邀黛安娜跳舞。當晚黛安娜已陸續與雷根、克林伊斯威特（Clint Eastwood）、湯姆塞立克（Tom Selleck）等人共舞。

輪到屈伏塔時，他卻需要有人推一把。吉勒說：「他其實有點猶豫，不確定自己該不該這麼做，但在鼓勵之下，他還是上前邀請王妃跳舞。」兩人隨後隨著「周末夜狂熱」的配樂跳起華爾滋。吉勒笑說：「他們最後跳了15分鐘。」她說，每座總統圖書館都有一張最多民眾索取的照片，雷根圖書館最熱門的照片之一，就是這張黛安娜與屈伏塔共舞的照片。

屈伏塔2021年告訴「君子」（Esquire）墨西哥版，他沒想到會被請去和黛安娜跳舞，心想一定有原因，最好全力以赴。他說，把舞帶好、讓大家開心是容易的部分，但要得體地向黛安娜打招呼、有自信地邀舞，反而很複雜。

他也回憶：「想想那個場景，我們在白宮，時間是午夜。我走近她，輕觸她的手肘，邀她跳舞。她轉過身，露出那個迷人、帶點憂傷的微笑，接受了我的邀請，我們就這樣一起跳舞，彷彿身在童話裡。」

屈伏塔也告訴荷蘭電視台Één，是南西告訴他黛安娜想和他跳舞。他說：「我確信那是她在美國之行的高潮，是她最喜歡的時刻。我覺得我讓她的人生更好，她也讓我的人生更好，我很遺憾她已不在人世。」2016年，他上美國廣播公司（ABC）「早安美國」節目時也說，很想再和黛安娜跳一次舞，那是他人生的亮點之一。

吉勒指出，威爾斯親王夫婦與雷根夫婦維持深厚情誼。黛安娜與查理王子（Prince Charles）結婚時，雷根總統因幾個月前遇刺仍在康復，無法出席，由南西代表前往，兩人因此結下情誼。她說，尤其在黛安娜成為母親後，兩人有一種親如家人的情感。展覽中也展出兩人互相寄送的信件，以及雷根夫婦收到的贈禮。

吉勒說，展覽希望讓參觀者看見王室頭銜背後的那位女性：「這不只是一場關於洋裝、鞋子與珠寶的展覽，而是關於一位真正關心家人、關心她的人民，也關心全世界所有人的女性。」

好萊塢舞林高手約翰屈伏塔（左）舞技一流，但當他有機會與已故英國王妃黛安娜（右）共舞時，也曾臨陣退縮。（路透）