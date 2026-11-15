法國公務體系調薪增支逾11億美元 未能阻止大罷工
法國政府提高公務體系最低薪資後，雖將增加逾10億歐元支出並惠及135萬人，但工會認為幅度不足，仍計畫17日發動罷工。
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法國政府提高公務體系最低薪資後，雖將增加逾10億歐元支出並惠及135萬人，但工會認為幅度不足，仍計畫17日發動罷工。
法國工會連續數周號召示威，要求提升購買力，引發社會危機。政府日前宣布調高基本薪資，公共帳目部長艾米爾今天說，調高公務體系最低薪資，公共財政將增加逾10億歐元支出。儘管如此，公務體系人員17日仍將串聯罷工。
法國政府本周稍早宣布上調基本薪資，從目前每月稅後1477.93歐元（約1630美元）調高至1502歐元（約1656美元），漲幅為1.6%，自今年12月1日起生效。
總理勒克努（Sébastien Lecornu）也宣布與各大工會展開為期一個月的討論，尤其聚焦於低薪問題。
艾米爾（David Amiel）接受法國新聞台（franceinfo）訪問時說，政府為公務體系員工調高最低薪資，將使公共財政增加逾10億歐元（約11.03億美元）支出；除了公務體系本身支出增加，提高最低薪資也會衍生其他支出。
他表示，包括一般公務員最低薪資增長在內，共135萬人將獲得調薪，相當於相關員工平均稅前一年增加350歐元。
法國正面臨經濟困境，政府預期2027年公共債務可能達到國內生產毛額的121.7%，將創新高紀錄；此外，法國國家統計及經濟研究局（Insee）數據顯示，繼今年第1季經濟萎縮0.2%、第2季零成長之後，第3季又萎縮0.1%。
然而，法國總工會（CGT）秘書長比內（Sophie Binet）日前譴責政府方案不符公務體系員工的要求；公務員第3大工會「法國民主工會聯盟」（CFDT）也認為政府提議未帶來「真正的進展」，決定加入本月17日的公務體系人員串聯罷工。
政府將公務體系每月稅後最低薪資從1477.93歐元調至1502歐元，漲幅1.6%，並自今年12月1日起生效，目的是回應低薪與購買力壓力。 公共帳目部長指出，調高最低薪資將使公共財政增加逾10億歐元支出，約135萬名公務員受惠，平均每人稅前一年約增加350歐元。 工會認為政府方案未真正回應員工對購買力的要求，CGT與CFDT都批評進展不足，因此仍加入17日的公務體系串聯罷工行動。
精華 FAQ
政府將公務體系每月稅後最低薪資從1477.93歐元調至1502歐元，漲幅1.6%，並自今年12月1日起生效，目的是回應低薪與購買力壓力。
公共帳目部長指出，調高最低薪資將使公共財政增加逾10億歐元支出，約135萬名公務員受惠，平均每人稅前一年約增加350歐元。
工會認為政府方案未真正回應員工對購買力的要求，CGT與CFDT都批評進展不足，因此仍加入17日的公務體系串聯罷工行動。
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