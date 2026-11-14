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澳洲總理氣候會議場邊閒聊開黃腔 麥克風未關出糗

澳洲總理氣候會議場邊閒聊開黃腔 麥克風未關出糗

中央社雪梨14日綜合外電報導
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澳洲總理艾班尼斯（左）與氣候部長在土耳其參加聯合國氣候會議場邊閒聊，拿生殖器開玩...
澳洲總理艾班尼斯（左）與氣候部長在土耳其參加聯合國氣候會議場邊閒聊，拿生殖器開玩笑的粗俗對話因麥克風未關而意外錄下。（歐新社）

AI摘要

文章摘要整理：

澳洲總理艾班尼斯在土耳其COP31場邊與氣候部長閒聊時，因麥克風未關而錄下涉及生殖器的粗俗玩笑，影片曝光後引發外界議論。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）與氣候部長在土耳其參加聯合國氣候會議場邊閒聊，拿生殖器開玩笑的粗俗對話因麥克風未關而意外錄下，引發外界議論。

影片來源：YouTube@7NEWS Australia

法新社報導，這段影片最初由澳洲七號電視網（Channel Seven）於昨天播出。影片中艾班尼斯與氣候部長波溫（Chris Bowen）在土耳其安塔利亞（Antalya）舉行的第31屆聯合國氣候變化綱要公約締約方大會（COP31）場邊閒聊。

艾班尼斯建議波溫不要把手機放在靠近心臟的位置，因為「這會干擾你的心律」。波溫隨後回答，他更擔心把手機放在口袋裡。

艾班尼斯接著追問：「因為你的生殖器？」波溫輕笑著回答：「可以說，這比心臟還重要。」

艾班尼斯的發言人告訴法新社：「他們是在會議空檔開玩笑。」

艾班尼斯今年稍早也曾因開黃腔惹議。他在一個Podcast節目專訪時表示，想和歌手凱莉米洛（Kylie Minogue）「發生性關係」。

此外，他對日本首相贈送哈密瓜一事發表帶有性暗示的言論，也引發外界批評。

澳洲總理艾班尼斯（左）與氣候部長在土耳其參加聯合國氣候會議場邊閒聊，拿生殖器開玩...
澳洲總理艾班尼斯（左）與氣候部長在土耳其參加聯合國氣候會議場邊閒聊，拿生殖器開玩笑的粗俗對話因麥克風未關而意外錄下。（歐新社）

精華 FAQ

  • 對話發生在土耳其安塔利亞舉行的第31屆聯合國氣候變化綱要公約締約方大會場邊，艾班尼斯與氣候部長波溫在會議空檔閒聊時，被未關麥克風意外錄下。

  • 艾班尼斯先提醒波溫別把手機放太靠近心臟，接著問他是否擔心放在口袋裡影響生殖器；波溫則輕笑回應，表示那比心臟還重要，對話帶有明顯粗俗玩笑。

  • 因為艾班尼斯今年稍早已因在Podcast中提到想和凱莉米洛發生性關係而惹議，之後又對日本首相贈送哈密瓜發表性暗示言論，因此這次失言更受放大檢視。

土耳其 澳洲 聯合國

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