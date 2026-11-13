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防養成飲酒習慣 立陶宛新法禁售仿酒精飲料予未成年

中央社維爾紐斯13日專電
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立陶宛國會近日通過法案，禁止向未滿18歲者販售、購買或轉交無酒精啤酒、葡萄酒、蘋...
立陶宛國會近日通過法案，禁止向未滿18歲者販售、購買或轉交無酒精啤酒、葡萄酒、蘋果酒等模仿酒精飲料的產品。圖為立陶宛賣場販售的調味無酒精啤酒。中央社

AI摘要

文章摘要整理：

立陶宛國會通過新法，禁止向未成年販售或轉交無酒精啤酒、葡萄酒等仿酒精飲料，並以罰鍰管制，盼降低青少年接觸酒類文化的風險。

立陶宛國會近日通過法案，禁止向未滿18歲者販售、購買或轉交無酒精啤酒、葡萄酒、蘋果酒等模仿酒精飲料產品，違者最高可處120歐元罰款，新規定將於2027年5月生效。

立陶宛國家廣播電視台（LRT）報導，國會另外通過的修正案規定，向未成年人販售上述飲品，可處60至120歐元（約66至132美元）罰款；未成年人購買或轉交這類飲品，則可處20至50歐元（約22至55美元）罰款，與向未成年人販售能量飲料的罰則相同。

法案提案人、議員拉茲米斯列維丘斯（Darius Razmislevicius）表示，仿照酒精飲料製作的無酒精飲品，無論外觀、味道甚至氣味，都與啤酒、葡萄酒、蘋果酒及烈酒相似，可能使年輕人日後更容易養成飲酒習慣。

據報導，他在國會指出，無酒精飲料對希望減少飲酒或戒酒的成年人而言，是很好的替代選擇，但不適合兒童。他指出，部分無酒精啤酒的酒精含量仍可達0.5%，無酒精葡萄酒則可能達1.2%。

議員維瑟特（Birute Vesaite）認為，模仿酒精飲料的產品正在助長「新一代酒鬼」的形成。

另一方面，議員維格勒（Ignas Vegele）認為，禁止販售並非正確的解決方式，並主張應審慎評估相關限制。他也質疑限制能量飲料的合理性，指出年輕人也可以透過在咖啡館喝咖啡，攝取相近劑量的咖啡因。

立陶宛近年持續加強酒精管制，2018年將購買及飲用酒精飲料的法定最低年齡從18歲提高至20歲，並限制商店販售酒精飲料的時段、全面禁止酒精廣告。在酒精管制日益嚴格之際，立陶宛的無酒精飲品市場也逐漸發展，產品種類日益多元。

自2019年11月起，立陶宛已禁止販售俗稱「兒童香檳」的產品。當時立法者認為，模仿酒精飲料的商品可能使未成年人從小養成飲酒習慣。此次修法則進一步將管制範圍擴大至無酒精啤酒、葡萄酒及蘋果酒等飲品。

精華 FAQ

  • 新法禁止向未滿18歲者販售、購買或轉交無酒精啤酒、無酒精葡萄酒、蘋果酒等仿酒精飲料，重點是外觀與酒類相似的產品。

  • 向未成年人販售這類飲品可處60至120歐元罰款；未成年人若購買或轉交，則可處20至50歐元，罰則與能量飲料管制相近。

  • 支持者認為，這些飲品在外觀、味道甚至氣味上都像酒，可能讓年輕人提早熟悉酒類並養成飲酒習慣，因此希望透過限制降低風險。

立陶宛 葡萄酒

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