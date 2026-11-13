日媒：高市早苗下周出席APEC峰會 尋求與普亭會談

日本首相高市早苗。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 日本政府計畫趁APEC峰會尋求高市早苗與普亭會談，以處理日籍記者拘留及JT在俄遭「臨時管理」等爭議，但俄方尚未回覆，會談仍存變數。

據日媒報導，日本政府已向俄羅斯方面提議，希望配合18日至19日在中國舉行的亞太經濟合作會議（APEC ）領袖峰會，安排首相高市早苗 與俄羅斯總統普亭 舉行會談。不過，俄方目前尚未給予明確答覆，會談能否實現仍存在變數。

讀賣新聞報導，日本政府高層官員透露，高市早苗預計出席下週在中國舉行的APEC領袖峰會，日方已向俄羅斯探詢安排雙方領袖會談或對話的可能性。由於日俄關係持續低迷，目前尚無法確定會談能否成行。

報導說，如果雙方實現會談，預料高市將要求俄羅斯當局儘早釋放因涉嫌間諜活動而遭拘留的「北海道新聞」日本籍男記者。此外，日本政府也希望針對日本菸草產業公司（JT）在俄羅斯的當地法人，被置於俄羅斯企業「臨時管理」的問題，與俄方進行協商。

另一方面，俄羅斯可能藉此要求日本重新檢討對烏克蘭的援助，以及對俄羅斯實施的經濟制裁。

日本與俄羅斯10月30日才舉行睽違5年的外交部長面對面會談。近期俄方持續對日本採取施壓動作，包括普亭（Vladimir Putin）訪問日本主張擁有主權的北方領土擇捉島。在雙邊關係緊張的情況下，日本政府希望透過領袖層級的直接對話，維持雙方溝通管道，並尋求解決懸而未決的問題。