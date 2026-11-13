日媒：高市早苗下周出席APEC峰會 尋求與普亭會談
日本政府計畫趁APEC峰會尋求高市早苗與普亭會談，以處理日籍記者拘留及JT在俄遭「臨時管理」等爭議，但俄方尚未回覆，會談仍存變數。
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日本政府計畫趁APEC峰會尋求高市早苗與普亭會談，以處理日籍記者拘留及JT在俄遭「臨時管理」等爭議，但俄方尚未回覆，會談仍存變數。
據日媒報導，日本政府已向俄羅斯方面提議，希望配合18日至19日在中國舉行的亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會，安排首相高市早苗與俄羅斯總統普亭舉行會談。不過，俄方目前尚未給予明確答覆，會談能否實現仍存在變數。
讀賣新聞報導，日本政府高層官員透露，高市早苗預計出席下週在中國舉行的APEC領袖峰會，日方已向俄羅斯探詢安排雙方領袖會談或對話的可能性。由於日俄關係持續低迷，目前尚無法確定會談能否成行。
報導說，如果雙方實現會談，預料高市將要求俄羅斯當局儘早釋放因涉嫌間諜活動而遭拘留的「北海道新聞」日本籍男記者。此外，日本政府也希望針對日本菸草產業公司（JT）在俄羅斯的當地法人，被置於俄羅斯企業「臨時管理」的問題，與俄方進行協商。
另一方面，俄羅斯可能藉此要求日本重新檢討對烏克蘭的援助，以及對俄羅斯實施的經濟制裁。
日本與俄羅斯10月30日才舉行睽違5年的外交部長面對面會談。近期俄方持續對日本採取施壓動作，包括普亭（Vladimir Putin）訪問日本主張擁有主權的北方領土擇捉島。在雙邊關係緊張的情況下，日本政府希望透過領袖層級的直接對話，維持雙方溝通管道，並尋求解決懸而未決的問題。
日方希望配合18日至19日在中國舉行的APEC領袖峰會，安排高市早苗與普亭進行會談或對話，藉此在日俄關係低迷之際維持溝通管道。 日本預料會要求俄方儘早釋放被以涉嫌間諜活動拘留的北海道新聞日本籍男記者，並就日本菸草產業公司JT在俄羅斯被列入臨時管理一事進行協商。 俄方可能要求日本重新檢討對烏克蘭的援助，以及對俄羅斯實施的經濟制裁，顯示即使有領袖層級接觸，雙方仍會在外交與安全議題上角力。
精華 FAQ
日方希望配合18日至19日在中國舉行的APEC領袖峰會，安排高市早苗與普亭進行會談或對話，藉此在日俄關係低迷之際維持溝通管道。
日本預料會要求俄方儘早釋放被以涉嫌間諜活動拘留的北海道新聞日本籍男記者，並就日本菸草產業公司JT在俄羅斯被列入臨時管理一事進行協商。
俄方可能要求日本重新檢討對烏克蘭的援助，以及對俄羅斯實施的經濟制裁，顯示即使有領袖層級接觸，雙方仍會在外交與安全議題上角力。
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