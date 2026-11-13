我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃仁勳下台 Nvidia總部外擺花有人落淚

紐約布碌崙1住宅倒塌8死18傷⋯今日5件事

日媒：高市早苗下周出席APEC峰會 尋求與普亭會談

中央社東京13日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本首相高市早苗。（路透）
日本首相高市早苗。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

日本政府計畫趁APEC峰會尋求高市早苗與普亭會談，以處理日籍記者拘留及JT在俄遭「臨時管理」等爭議，但俄方尚未回覆，會談仍存變數。

據日媒報導，日本政府已向俄羅斯方面提議，希望配合18日至19日在中國舉行的亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會，安排首相高市早苗與俄羅斯總統普亭舉行會談。不過，俄方目前尚未給予明確答覆，會談能否實現仍存在變數。

讀賣新聞報導，日本政府高層官員透露，高市早苗預計出席下週在中國舉行的APEC領袖峰會，日方已向俄羅斯探詢安排雙方領袖會談或對話的可能性。由於日俄關係持續低迷，目前尚無法確定會談能否成行。

報導說，如果雙方實現會談，預料高市將要求俄羅斯當局儘早釋放因涉嫌間諜活動而遭拘留的「北海道新聞」日本籍男記者。此外，日本政府也希望針對日本菸草產業公司（JT）在俄羅斯的當地法人，被置於俄羅斯企業「臨時管理」的問題，與俄方進行協商。

另一方面，俄羅斯可能藉此要求日本重新檢討對烏克蘭的援助，以及對俄羅斯實施的經濟制裁。

日本與俄羅斯10月30日才舉行睽違5年的外交部長面對面會談。近期俄方持續對日本採取施壓動作，包括普亭（Vladimir Putin）訪問日本主張擁有主權的北方領土擇捉島。在雙邊關係緊張的情況下，日本政府希望透過領袖層級的直接對話，維持雙方溝通管道，並尋求解決懸而未決的問題。

精華 FAQ

  • 日方希望配合18日至19日在中國舉行的APEC領袖峰會，安排高市早苗與普亭進行會談或對話，藉此在日俄關係低迷之際維持溝通管道。

  • 日本預料會要求俄方儘早釋放被以涉嫌間諜活動拘留的北海道新聞日本籍男記者，並就日本菸草產業公司JT在俄羅斯被列入臨時管理一事進行協商。

  • 俄方可能要求日本重新檢討對烏克蘭的援助，以及對俄羅斯實施的經濟制裁，顯示即使有領袖層級接觸，雙方仍會在外交與安全議題上角力。

普亭 APEC 高市早苗

上一則

烏克蘭攻擊俄羅斯釀9死 俄軍襲擊基輔醫院

下一則

紐約布碌崙1住宅倒塌8死18傷⋯今日5件事

延伸閱讀

日媒：高市早苗「台灣有事」惹怒北京 APEC見習近平恐碰壁

日媒：高市早苗「台灣有事」惹怒北京 APEC見習近平恐碰壁
日本憂高市早苗APEC遭冷遇 知情人士：已向中方要求同等禮遇

日本憂高市早苗APEC遭冷遇 知情人士：已向中方要求同等禮遇
上台後首次赴中 高市早苗下周將出席深圳APEC峰會

上台後首次赴中 高市早苗下周將出席深圳APEC峰會
APEC期間習近平與高市早苗會面？中外交部這樣說…

APEC期間習近平與高市早苗會面？中外交部這樣說…

熱門新聞

曾任以色列參謀總長的反對派領袖艾森科特，7日被以色列總統赫佐格宣布授權組閣，籌組新政府。史上在任最久的總理內唐亞胡即將下台。圖為艾森科特在特拉維夫上月28日贏得議會選舉後向支持者表示謝意。(路透)

以色列總理換人 內唐亞胡下台 反對派獲組閣權

2026-11-08 05:02
喬治王子目前就讀於伊頓公學。（美聯社）

喬治王子「有繪畫天分」威廉公開兒子的翠鳥作品 藝術細胞遺傳凱特

2026-11-10 21:22
「駐立陶宛台灣代表處」2021年11月18日在立國首都維爾紐斯正式設立。美聯社

駐立陶宛台灣代表處被要求更名

2026-11-09 14:42
日本首相高市早苗。（歐新社）

日本憂高市早苗APEC遭冷遇 知情人士：已向中方要求同等禮遇

2026-11-09 06:20
日本首相高市早苗9日在東京赤坂迎賓館出席文件交換儀式。（路透）

高市早苗將訪中出席APEC 傳川普獅子大開口 要日本付3兆日圓駐軍費

2026-11-12 22:40
黃仁勳(右)與婚外情對象黃樂(左)在2023年12月的合照。(取自黃樂微信)

黃樂涉提供不實信息 已遭新加坡禁止入境

2026-11-12 10:25

超人氣

更多 >
保家衛國後竟無家可歸 300餘名退伍軍人露宿街頭尋求就業

保家衛國後竟無家可歸 300餘名退伍軍人露宿街頭尋求就業
留學生飛洛城被ICE抓 無犯罪紀錄「在美10年早想走」

留學生飛洛城被ICE抓 無犯罪紀錄「在美10年早想走」
飛往美國航班坐滿父母 華人感嘆：孩子留美成家 長輩變「候鳥」

飛往美國航班坐滿父母 華人感嘆：孩子留美成家 長輩變「候鳥」
黃仁勳再傳第3段婚外情 路透：又是Nvidia女員工

黃仁勳再傳第3段婚外情 路透：又是Nvidia女員工
痛駡自己「爛透了」 黃仁勳無條件投降 最關心的是妻子

痛駡自己「爛透了」 黃仁勳無條件投降 最關心的是妻子