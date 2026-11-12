英內政大臣：港人參與民主抗議遭定罪 不妨礙符合資格者申請簽證

英國內政大臣馬穆德（Shabana Mahmood）。路透

AI摘要 文章摘要整理： 英國內政大臣表示，香港人若因2019年民主抗議被定罪，仍不應妨礙符合其他資格者申請赴英簽證，相關立場獲香港監察歡迎。

英國內政大臣表示，香港 人因參與民主抗議活動而遭定罪，不會因此失去申請赴英國生活和工作的簽證 資格。

法新社報導，內政大臣馬穆德（Shabana Mahmood）表示，現在應以有利於申請人的原則處理，確保與參與2019年抗議活動有關的定罪，不會阻礙其他方面符合資格者申請簽證的障礙。

2019年香港爆發民主抗議活動，翌年中國實施範圍廣泛的香港國安法。此後，英國已向來自這個前殖民地的香港人核發逾23萬份簽證。

根據英國政府數據，其中近17萬人已移居英國。

馬穆德的上述談話，刊載於英國國會人權委員會昨天公布的一封信函中。

此前，知名香港民主派人士胡志偉抵達家人目前居住的英國時，曾遭扣留數小時，引發委員會關切。

胡志偉因觸犯國安法被判顛覆罪名成立，在香港服刑後，於今年6月獲釋。

總部設於英國的倡議團體「香港監察」（Hong Kong Watch）對馬穆德的談話表示歡迎。

該團體在社群平台X發文表示：「我們歡迎這項消息，並將繼續與英國內政部合作，以確保建立正式程序。」

英國國民（海外）護照（BNO）持有人，也就是1997年7月1日香港主權移交中國前出生且符合資格的香港人，可以申請英國簽證。

取得簽證者可在英國生活和工作5年，之後可申請英國公民身分。