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英內政大臣：港人參與民主抗議遭定罪 不妨礙符合資格者申請簽證

中央社倫敦12日綜合外電報導
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英國內政大臣馬穆德（Shabana Mahmood）。路透
英國內政大臣馬穆德（Shabana Mahmood）。路透

AI摘要

文章摘要整理：

英國內政大臣表示，香港人若因2019年民主抗議被定罪，仍不應妨礙符合其他資格者申請赴英簽證，相關立場獲香港監察歡迎。

英國內政大臣表示，香港人因參與民主抗議活動而遭定罪，不會因此失去申請赴英國生活和工作的簽證資格。

法新社報導，內政大臣馬穆德（Shabana Mahmood）表示，現在應以有利於申請人的原則處理，確保與參與2019年抗議活動有關的定罪，不會阻礙其他方面符合資格者申請簽證的障礙。

2019年香港爆發民主抗議活動，翌年中國實施範圍廣泛的香港國安法。此後，英國已向來自這個前殖民地的香港人核發逾23萬份簽證。

根據英國政府數據，其中近17萬人已移居英國。

馬穆德的上述談話，刊載於英國國會人權委員會昨天公布的一封信函中。

此前，知名香港民主派人士胡志偉抵達家人目前居住的英國時，曾遭扣留數小時，引發委員會關切。

胡志偉因觸犯國安法被判顛覆罪名成立，在香港服刑後，於今年6月獲釋。

總部設於英國的倡議團體「香港監察」（Hong Kong Watch）對馬穆德的談話表示歡迎。

該團體在社群平台X發文表示：「我們歡迎這項消息，並將繼續與英國內政部合作，以確保建立正式程序。」

英國國民（海外）護照（BNO）持有人，也就是1997年7月1日香港主權移交中國前出生且符合資格的香港人，可以申請英國簽證。

取得簽證者可在英國生活和工作5年，之後可申請英國公民身分。

精華 FAQ

  • 她表示，香港人若因參與2019年民主抗議而遭定罪，不會因此失去申請赴英生活和工作簽證的資格，並主張以有利申請人的原則處理。

  • 馬穆德在信中指出，英國應避免讓這類定罪成為阻礙，重點是確認申請人是否符合其他簽證條件，而非單憑抗議相關前科就直接排除。

  • 符合資格的英國國民（海外）護照持有人可申請英國簽證，獲批後能在英國生活和工作5年，之後還可再申請英國公民身分。

香港 簽證

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