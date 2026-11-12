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大巴黎區學生示威毀170校 損千萬美元擬開罰

中央社記者曾依璇巴黎12日專電
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大巴黎區估算，自2026年9月底學生開始示威以來，區內逾170所高中受損，損失金...
大巴黎區估算，自2026年9月底學生開始示威以來，區內逾170所高中受損，損失金額達1000萬歐元（約1110萬美元）。圖為10月巴黎市一所高中校門被焚毀。中央社

AI摘要

文章摘要整理：

大巴黎區學生示威引發逾170所高中受損，損失約1000萬歐元，當局將透過訴訟與取消補助等措施追究暴力肇事者責任。

大巴黎區估算，自今年9月底學生示威爆發以來，區內逾170所高中受損，損失金額達1000萬歐元（約1110萬美元），行政部門有意制裁犯下暴力行為的學生，例如刪減補助金。

巴黎人報（Le Parisien）報導，大巴黎區（Île-de-France）區議會今天討論一項有關財務和紀律因應行動的報告，內容詳述這波示威在人員、校舍建築和財務方面造成的後果。

報告指出，區內超過170所高中遭到火焚、大門被毀等嚴重破壞，估計多達3/4的高中在示威動員期間受到影響。

區議會提議特別撥付1000萬歐元，以修復受損建築及支付因應暴力的必要安保措施。

報告也提到，這波示威在10月初開始轉變，「暴力強度升級，有蒙面人組織起來意圖破壞」，這些人以高中和執法人員為目標，使用煙火炮筒等器具發動攻擊。

當局動員大批區域安全部隊前往示威現場，採取近700次干預行動，遠多於去年10月的160次。根據報告，目前很難評估有多少人在這些示威活動中負傷，但至少有數十名國家教育系統的教職人員和學生受傷。

大巴黎區行政人員也未能倖免，有些人遭到威脅、侮辱或被丟東西攻擊，一人因大門倒塌而重傷，超過60人受到不同程度的創傷。

大巴黎區選擇採取法律行動，要讓肇事者賠償損失，若肇事者未成年，則由其家屬負起責任，目前已提出上百起訴訟或報案，區內檢察機關也已接獲通知。

大巴黎區區長波克瑞斯（Valérie Pécresse）今天接受RTL電台訪問時重申：「我們會採取『破壞者付費』的原則。」

此舉意味著，破壞學校或在校內、校外有暴力行為的高中生，可能被取消多項區域補助，包括用於運動和文化活動的100歐元補助、鼓勵買書的50歐元補助、大眾運輸補貼金和其他學生優惠，合計每人有數百歐元額度。

大巴黎區行政部門認為，學生們的部分訴求超過地方能力範疇，「有些學校被錯誤描繪成破敗的象徵，而這些建築已經翻新或工程正在進行」。

但報告內文也承認，針對大巴黎區部分高中校園生活條件的擔憂，與這場運動密不可分。

精華 FAQ

  • 報告指出，區內超過170所高中遭到火焚、大門毀損等破壞，約有3/4高中受到影響，整體損失估計達1000萬歐元，還需額外支出安保與修復費用。

  • 大巴黎區準備採取法律行動，要求肇事者賠償損失；若涉案者未成年，將由家屬負責，並可能取消運動、文化、交通等多項區域補助。

  • 報告稱10月初起暴力明顯升級，出現蒙面破壞者以高中和執法人員為目標，區域安全部隊已進行近700次干預，至少有數十名師生與行政人員受傷。

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