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立陶宛一夜偵測4架無人機 北約戰機2度升空攔截未果

中央社維爾紐斯11日專電
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圖為俄烏衝突期間，烏斯季盧加港區遭無人機攻擊，港區火災冒出濃煙。（路透）
圖為俄烏衝突期間，烏斯季盧加港區遭無人機攻擊，港區火災冒出濃煙。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

立陶宛夜間偵測到4架無人機闖入領空，北約戰機兩度攔截未果，軍方推測其可能因俄烏戰事中的電子干擾而偏航，並導致空襲警報與航班中斷。

立陶宛昨日晚間至今日凌晨發生無人機侵入事件，境內多地接連發布空襲警報，北約戰機2度緊急升空攔截，但未能成功擊落無人機。立陶宛軍方研判，無人機可能是烏克蘭攻擊俄羅斯期間偏離航線所致。

立陶宛國家廣播電視台（LRT）報導，國家危機管理中心（National Crisis Management Centre）主任維爾曼塔斯（Vilmantas Vitkauskas）表示，當晚最初在白俄羅斯境內偵測到3架無人機，其中1架飛入拉脫維亞；另一起事件則有1架無人機從白俄羅斯方向進入立陶宛，短暫飛越波蘭後再返回立陶宛，最後飛入拉脫維亞。

立陶宛多個地區因此發布空襲警報，部分警報從黃色升級為紅色，要求民眾尋找避難所。拉脫維亞及愛沙尼亞部分地區也發布類似警告。維爾曼塔斯形容，這可能是立陶宛史上最不平靜的一夜。

據報導，立陶宛武裝部隊參謀長普雷梅內茨卡斯（Giedrius Premeneckas）表示，北約戰機曾2度嘗試擊落無人機，但因天候及其他因素未能成功。他指出，無人機最初在考納斯（Kaunas）附近被發現，由於當時位於人口密集區，為避免造成地面傷亡，軍方未貿然開火。

他表示，戰機後來鎖定目標並發射飛彈，但未能擊中無人機。其中1枚飛彈自行引爆後，殘骸墜落立陶宛北部，已由軍方尋獲並收集。

普雷梅內茨卡斯表示，烏克蘭當時正發動大量無人機攻擊，立陶宛軍方推測，這架無人機可能是參與攻擊俄羅斯的機群之一，受到電子戰干擾而偏離航線。由於無人機未遭擊落，軍方未取得機體殘骸，無法確切證實無人機來源或判斷是否攜帶爆裂物。

據報導，立陶宛總理辛克維丘斯（Mindaugas Sinkevicius）表示，事件當晚共記錄到4架無人飛行載具，以及數十條與走私氣球有關的雷達航跡。走私氣球與無人機事件一度影響立陶宛航空交通，維爾紐斯及考納斯機場曾暫停運作。

立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）在臉書（facebook）發文表示，只要俄羅斯對烏克蘭發動的戰爭持續，無人機闖入立陶宛領土的情況就可能一再發生，呼籲民眾保持耐心與理解。

精華 FAQ

  • 立陶宛當晚共記錄到4架無人飛行載具，其中部分從白俄羅斯方向進入，還有一架曾短暫飛越波蘭後再返回，最後飛入拉脫維亞，顯示航跡相當混亂。

  • 軍方表示，首次發現時無人機位於人口密集區，為避免地面傷亡未立即開火；後來雖鎖定並發射飛彈，仍因天候與其他因素失手，且飛彈自行引爆。

  • 軍方研判，無人機可能原本參與烏克蘭對俄羅斯的攻擊行動，卻受到電子戰干擾而偏離航線；但因未能取得完整殘骸，來源與是否攜帶爆裂物仍無法確認。

北約 立陶宛 無人機

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