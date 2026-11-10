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喬治王子「有繪畫天分」威廉公開兒子的翠鳥作品 藝術細胞遺傳凱特

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喬治王子目前就讀於伊頓公學。（美聯社）
喬治王子目前就讀於伊頓公學。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

威廉王子在擔任客座編輯的紀念專刊中公開喬治王子12歲時繪製的翠鳥畫作，外界也將其藝術天分與凱特王妃及查理三世的創作興趣相互聯想。

英國王儲威廉與凱特王妃的長子喬治王子（Prince George）展現繪畫天分，他12歲時創作的一幅翠鳥畫作，近日刊登於英國雜誌Country Life特刊。威廉王子此次擔任客座編輯，親自參與籌備這期300頁紀念專刊，並公開兒子的作品。

喬治的藝術才華也讓外界聯想到他擅長繪畫的母親凱特，以及長期熱愛水彩畫的祖父查理三世國王。

▲ 影片來源：x平台（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

People雜誌報導，肯辛頓宮公開喬治所繪的這幅翠鳥畫，作品以鮮明色彩呈現鳥類形象。喬治創作時年僅12歲。

事實上，喬治的繪畫能力早已受到關注。2022年聖誕節，威廉與凱特曾公開喬治創作的馴鹿畫作，當時啟發他創作的原始照片作者看到作品後稱讚：「他顯然很有天分，對形狀與色彩很有眼光。」

喬治的藝術天分似乎承襲自母親。凱特曾公開一幅自己於2002年繪製的蘇格蘭聖安德魯斯大學所在地素描。她畢業於該校藝術史系，當年也是在這所大學與威廉相識。

查理三世同樣熱愛繪畫，現年77歲的他多年來持續創作水彩畫，作品題材包括瑞士克洛斯特斯的雪景，以及蘇格蘭巴爾莫勒爾王室莊園周邊風景。

精華 FAQ

  • 威廉公開的是喬治王子12歲時創作的翠鳥畫作，作品刊登在英國雜誌Country Life的特刊中，畫面以鮮明色彩呈現鳥類形象，展現出相當成熟的觀察與表現力。

  • 因為喬治不只畫出色彩鮮明的翠鳥作品，先前也曾公開過馴鹿畫作，並獲得原始照片作者稱讚眼光很好，加上母親凱特與祖父查理三世都喜愛繪畫，更強化這種印象。

  • 除了喬治王子，凱特王妃曾公開自己在2002年繪製的聖安德魯斯素描；查理三世則長年創作水彩畫，題材包括瑞士雪景與巴爾莫勒爾王室莊園周邊風景。

查理三世 聖誕節 喬治王子

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