烏克蘭談判代表團抵達阿布扎比 參加俄美烏三方會談

烏克蘭總統澤倫斯基。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 烏克蘭代表團抵達阿布扎比，將出席俄美烏三方會談並另與歐洲夥伴會晤，這也是三方自2月談判停擺後，時隔9個月重啟面對面磋商。

烏克蘭 總統澤倫斯基 （Volodymyr Zelenskyy）9日在社群媒體發文表示，烏克蘭談判代表團已抵達阿拉伯聯合大公國首都阿布達比，參加即將舉行的俄美烏三方會談。

澤倫斯基指出，烏方代表團將與歐洲夥伴舉行單獨會晤，目標只有一個，那就是「促成真正的和平」。

據烏克蘭媒體9日報導，參加會談的烏方談判代表團成員包括對外情報局局長烏梅羅夫（Rustem Umerov）、總統辦公室主任布達諾夫（Kyrylo Budanov）、總統辦公室第一副主任基斯利察（Sergiy Kyslytsya）、國防部情報總局副局長斯基比茨基（Vadym Skibitskyi）以及人民公僕黨議會黨團主席阿拉哈米亞（David Arakhamia）。

另據知情人士透露，俄羅斯 代表團由俄國總統助理梅金斯基（Vladimir Medinsky）率領，成員包括外交部副部長里亞布科夫（Sergei Ryabkov）、加盧津（Mikhail Galuzin）以及武裝力量總參謀部情報總局局長科斯秋科夫（Igor Kostyukov）等人。知情人士補充指出，美國總統特使威科夫（Steven Witkoff）與總統川普（Donald Trump）的女婿庫許納（Jared Kushner）也將出席會談。

俄美烏三方會談將於10日至11日在阿布達比舉行。這是今年2月談判陷入停滯以來，三方時隔9個月首度重啟面對面磋商。