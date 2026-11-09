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烏克蘭談判代表團抵達阿布扎比 參加俄美烏三方會談

新華社阿布扎比11月9日電
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烏克蘭總統澤倫斯基。（美聯社）
烏克蘭總統澤倫斯基。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

烏克蘭代表團抵達阿布扎比，將出席俄美烏三方會談並另與歐洲夥伴會晤，這也是三方自2月談判停擺後，時隔9個月重啟面對面磋商。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）9日在社群媒體發文表示，烏克蘭談判代表團已抵達阿拉伯聯合大公國首都阿布達比，參加即將舉行的俄美烏三方會談。

澤倫斯基指出，烏方代表團將與歐洲夥伴舉行單獨會晤，目標只有一個，那就是「促成真正的和平」。

據烏克蘭媒體9日報導，參加會談的烏方談判代表團成員包括對外情報局局長烏梅羅夫（Rustem Umerov）、總統辦公室主任布達諾夫（Kyrylo Budanov）、總統辦公室第一副主任基斯利察（Sergiy Kyslytsya）、國防部情報總局副局長斯基比茨基（Vadym Skibitskyi）以及人民公僕黨議會黨團主席阿拉哈米亞（David Arakhamia）。

另據知情人士透露，俄羅斯代表團由俄國總統助理梅金斯基（Vladimir Medinsky）率領，成員包括外交部副部長里亞布科夫（Sergei Ryabkov）、加盧津（Mikhail Galuzin）以及武裝力量總參謀部情報總局局長科斯秋科夫（Igor Kostyukov）等人。知情人士補充指出，美國總統特使威科夫（Steven Witkoff）與總統川普（Donald Trump）的女婿庫許納（Jared Kushner）也將出席會談。

俄美烏三方會談將於10日至11日在阿布達比舉行。這是今年2月談判陷入停滯以來，三方時隔9個月首度重啟面對面磋商。

精華 FAQ

  • 烏克蘭談判代表團抵達阿布扎比，是為了參加即將舉行的俄美烏三方會談，並同步與歐洲夥伴單獨會晤，核心目標是推動真正的和平進程。

  • 烏方代表團成員包括對外情報局局長烏梅羅夫、總統辦公室主任布達諾夫、總統辦公室第一副主任基斯利察、情報總局副局長斯基比茨基與議會黨團主席阿拉哈米亞。

  • 會談將於10日至11日在阿布達比舉行，這是自今年2月談判陷入停滯後，俄、美、烏三方相隔9個月首次重啟面對面磋商，具重要外交突破意義。

俄羅斯 烏克蘭 澤倫斯基

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