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西班牙大選右派聲勢領先 總理桑傑士所屬政黨民調落後

中央社馬德里9日綜合外電報導
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西班牙總理桑傑士。（美聯社）
西班牙總理桑傑士。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

西班牙大選前民調顯示，人民黨可望擊敗總理桑傑士所屬社勞黨，但仍需與民聲黨結盟才能掌握國會多數，左派則因整合不順而處於劣勢。

西班牙大選29日登場，根據選前最新民調，保守派「人民黨」將擊敗總理桑傑士所屬的「社會勞工黨」，但人民黨仍須與右翼「民聲黨」合作，才能在國會取得多數席次。

路透社報導，競選活動將於4天後展開，預料住房、移民與貪腐等議題，以及上個月致命火車事故引發的後續效應，都將成為焦點。那次事故導致交通部長普恩特（Oscar Puente）請辭。

「西班牙語報」（El Español）刊登的SocioMetrica民調預測，人民黨（PP）與民聲黨（VOX）合計可望在眾議院350席中取得約200席；社會勞工黨（PSOE）則可望取得108席，較前一次民調增加2席。這項民調透過網路訪問5460人，誤差範圍為正負3個百分點，結果顯示，左派淨流失約83萬2000名選民，轉向支持右翼。

「國家報」（El País）委託40dB進行的民調則顯示，人民黨與社會勞工黨的支持度差距縮小至2個百分點。社會勞工黨支持度較前次民調上升1.8個百分點，達29.9%，但右翼陣營合計仍可望取得約190席，足以在國會取得穩定多數。40dB透過網路訪問2000人，誤差範圍為正負2.2個百分點。

「世界報」（El Mundo）刊登的Sigma Dos民調顯示，社會勞工黨在火車事故後支持度下滑，如今已收復部分失土，可望取得105席，但仍遠遠落後人民黨與民聲黨合計的199席。這項民調訪問4172人，誤差範圍為正負2.1個百分點。

「機密報」（El Confidencial）委託IMOP進行的民調，著重分析選民轉向支持不同政黨的情況，而非預測席次。結果顯示，社會勞工黨的選民忠誠度下降，人民黨則有所上升，但人民黨增加的支持者主要來自民聲黨。

西班牙極左派政黨上個月未能就共同候選人名單達成協議，降低桑傑士（Pedro Sanchez）以左派聯盟為基礎繼續執政的機會。

民調顯示，左派政黨「廣泛陣線」（Broad Front）可望取得10至15席；與其競爭的左翼政黨「我們可以黨」（Podemos）則可能全軍覆沒，在國會中一席不剩。（編譯：楊昭彥）1151109

精華 FAQ

  • 選前多份民調都顯示，保守派人民黨與右翼民聲黨組成的陣營明顯領先，席次加總有機會過半，顯示右派在本次大選中占上風。

  • 因為民調預測人民黨雖然得票與席次居前，但仍不足以單獨取得眾議院多數，必須與同屬右翼的民聲黨合作，才有機會組成穩定政府。

  • 住房、移民與貪腐問題都是焦點，上個月致命火車事故引發的政治效應也衝擊執政黨。事故後交通部長請辭，更加深選民對政府的不滿。

民調

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