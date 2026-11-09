法國超市製冷系統遭網攻 法外長：伊朗「負有責任」

法國巴黎連鎖超市「Intermarché」的製冷系統10月遭網路攻擊，導致多家門市食物腐爛並引發火災。（路透檔案照）

AI摘要 文章摘要整理： 法國指稱近期數百家超市冷卻系統遭網攻與伊朗革命衛隊有關，並召見伊朗大使抗議，擬推動歐洲制裁相關實體與個人。

法國外長巴羅（Jean-Noël Barrot）9日表示，伊朗 對近期法國超市冷卻系統遭受網路攻擊一事「負有責任」。

巴羅當天在巴黎參加七國集團（G7 ）外長會議後接受媒體採訪時做出上述表態。巴羅表示：「可以確認，此次襲擊的責任在於伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）。」他指出，當天已召見伊朗駐法國大使，就此事提出強烈抗議，並強調此次攻擊「嚴重損害了法國的國家利益」，將對相關責任人實施「歐洲範圍內的制裁」。

法國外交部當天發表聲明指出，經調查認定，這起具破壞性的網路攻擊係由隸屬於伊朗伊斯蘭革命衛隊電子與網路中心的人員所實施。聲明表示，法國將向歐洲夥伴提議，對參與此次攻擊及其他惡意網路活動的伊朗實體與個人實施新一輪制裁，並保留採取其他額外措施的權利。

據法國媒體9日報導，巴黎檢方已就近期法國數百家超市冷卻系統遭網路攻擊一事立案調查。調查人員「在國家專業機構的支持下」，發現該組織特有的攻擊手法，包含「使用波斯語以及指向部位於伊朗境內終端設備的IP位址」。

截至發稿時間，伊朗官方尚未對此做出回應。

先前法媒報導指出，法國數百家超市於10月11日晚間遭網路攻擊。駭客遠端操控製冷設備使其溫度異常升高，導致大量生鮮及冷凍商品被迫下架，全法範圍內的損失估計高達數百萬歐元。