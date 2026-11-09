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俄常駐聯合國代表稱不接受「凍結」烏克蘭衝突

新華社莫斯科11月9日電
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俄羅斯常駐聯合國代表涅邊賈。（歐新社檔案照）
俄羅斯常駐聯合國代表涅邊賈。（歐新社檔案照）

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文章摘要整理：

俄常駐聯合國代表強調，俄方反對以局部停火凍結烏克蘭衝突，主張全面且長久的解決方案；同時，俄美烏將在阿布達比重啟三方會談。

俄羅斯常駐聯合國代表涅邊賈（Vassily Nebenzia）當天在聯合國安理會烏克蘭問題會議上表示，俄方不接受「凍結」烏克蘭衝突，這種方案將使俄羅斯面臨的現有安全威脅繼續存在，並為新一輪衝突升級創造條件。俄方這一立場「堅定不移」。

涅邊賈指出，烏克蘭當局及其「西方庇護者」仍企圖以所謂「能源、糧食、空中與海上停火」替代對烏克蘭危機的全面解決，意在為烏方爭取喘息之機，以使烏方補充損失、重新部署，為日後重啟戰端做準備。他強調，俄方不會接受這種安排，解決方案應當「全面、穩固、長久」並且消除危機根源。

涅邊賈還表示，歐洲國家不斷向烏克蘭輸送武器與資金，渲染「俄羅斯威脅論」，並讓本國民眾逐漸接受「與俄戰爭不可避免」的想法。他警告，俄國不尋求與歐洲發生武裝對抗，但若歐洲國家發起戰爭，對抗性質將「完全不同」。

俄美烏三方會談將於10日至11日在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比舉行。這是今年2月談判陷入停滯以來，三方時隔9個月重啟面對面磋商。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）近期表示，能源與關鍵基礎設施停火、恢復黑海糧食出口為會談重點。

精華 FAQ

  • 涅邊賈明確表示，俄方不接受任何形式的「凍結」方案，認為這會讓俄羅斯面臨的安全威脅持續存在，還可能為下一輪衝突升級埋下條件。

  • 他指出，所謂能源、糧食、空中與海上停火，可能只是讓烏方爭取喘息時間，用於補充損失、重新部署，之後再重啟戰端，因此俄方不會接受。

  • 三方會談將於10日至11日在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比舉行，這是9個月來首度面對面磋商，議題包括能源與關鍵基礎設施停火及恢復黑海糧食出口。

烏克蘭 聯合國 俄羅斯

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