澳洲網路法案擴大監管 谷歌：恐迫使未滿18歲者停用Gmail

澳洲擬議中的網路法規可能迫使該公司禁止未滿18歲者使用Gmail服務。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 澳洲「數位注意義務」法案要求平台防堵有害內容，谷歌警告若涉及年齡查核，恐連Gmail等日常服務都須限制未滿18歲者使用。

谷歌 （Google ）澳洲 區政策主管今天表示，澳洲擬議中的網路法規可能迫使該公司禁止未滿18歲者使用Gmail服務。

路透社報導，根據澳洲「數位注意義務」（Digital Duty of Care）法案，網路公司必須證明已採取清除有害內容的措施，否則可能面臨最高1億900萬澳元罰款。該法案已在澳洲眾議院通過，但仍需要跨黨派支持才能在參議院過關。

Google旗下影音串流網站YouTube澳洲及紐西蘭政策主管羅德（Rachel Lord）在參議院聽證會上指出，法案中一項條款規定，若兒童有接觸色情內容的風險，就必須進行年齡查核。

羅德提及：「這可能迫使我們對訊息、電子郵件及私人檔案儲存等日常通訊服務進行年齡驗證，並封鎖存取權限。」

網路公司及言論自由倡議人士表示，該法可能賦予監管機關過大的裁量權，讓他們得以裁定哪些內容有害，進而迫使平台下架相關內容。

Meta、TikTok及Snap的代表也提出類似疑慮，警告這項法案可能讓監管機關擁有廣泛裁量權，決定哪些內容或行為有害，並取代部分現行強制性業界規範，進而導致網路通訊活動寒蟬效應。