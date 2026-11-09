土耳其西部鋼鐵廠爆炸 至少10死15傷、4人恐受困瓦礫
土耳其伊茲米爾省一家鋼鐵廠發生爆炸與火災，造成至少10死15傷，並有4人疑似受困瓦礫，當局正全力搜救並調查事故原因。
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土耳其伊茲米爾省一家鋼鐵廠發生爆炸與火災，造成至少10死15傷，並有4人疑似受困瓦礫，當局正全力搜救並調查事故原因。
土耳其官員表示，土耳其西部一座鋼鐵廠今天發生大規模爆炸並引發火災，造成至少10人死亡。救援人員仍在搜尋4名受困瓦礫堆下的工人。
美聯社報導，位於土耳其伊茲米爾省（Izmir）亞利加鎮（Aliaga）的哈巴斯（HABAS）鋼鐵廠發生火災。省長辦公室發布最新聲明指出，這起事故還造成15人受傷。
聲明表示，搜救人員正全力搜尋受困瓦礫堆下的4人。
伊茲米爾市長杜蓋（Cemil Tugay）表示，必須等到瓦礫清理完畢，才能確認確切的傷亡人數。
NTV電視台播出的畫面顯示，廠區內部火勢猛烈，並竄出高聳濃煙。
根據土耳其官營安納杜魯新聞社（Anadolu）報導，現場目擊者表示：「地面都在震動，爆炸威力強大。」
另一名目擊者也說：「感覺就像我們腳下的地殼正在移動。我還以為發生地震了。」
土耳其內政部長奇夫奇（Mustafa Ciftci）表示，現場緊急應變人員在進行搜救的同時，也持續撲滅火勢。
省長辦公室表示，爆炸發生於當地時間中午左右（格林威治標準時間0900），當時工廠正在進行液態鋼鑄造作業，一座天車倒塌並砸入熔爐。當局已展開調查。
根據哈巴斯公司網站，這座鋼鐵廠成立於1987年，年產能可達450萬噸。
根據伊茲米爾省長辦公室最新聲明，事故已造成至少10人死亡、15人受傷，且仍有4名工人受困瓦礫堆下，傷亡數字可能還會再變動。 爆炸發生在土耳其西部伊茲米爾省亞利加鎮的HABAS鋼鐵廠，現場火勢猛烈並冒出大量濃煙，畫面顯示廠區內部一度陷入嚴重災情。 初步消息指出，工廠進行液態鋼鑄造時，一座天車倒塌並砸入熔爐而引發爆炸。當局已展開調查，救援人員則同步搜救受困者並撲滅火勢。
精華 FAQ
根據伊茲米爾省長辦公室最新聲明，事故已造成至少10人死亡、15人受傷，且仍有4名工人受困瓦礫堆下，傷亡數字可能還會再變動。
爆炸發生在土耳其西部伊茲米爾省亞利加鎮的HABAS鋼鐵廠，現場火勢猛烈並冒出大量濃煙，畫面顯示廠區內部一度陷入嚴重災情。
初步消息指出，工廠進行液態鋼鑄造時，一座天車倒塌並砸入熔爐而引發爆炸。當局已展開調查，救援人員則同步搜救受困者並撲滅火勢。
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