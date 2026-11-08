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波蘭為克拉科夫槍擊案全國哀悼2天 展開恐怖主義調查

中央社克拉科夫8日綜合外電報導
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波蘭克拉科夫7日發生大規模槍擊案，當局8日重新開放中央市集廣場，一名民眾在廣場上...
波蘭克拉科夫7日發生大規模槍擊案，當局8日重新開放中央市集廣場，一名民眾在廣場上的臨時悼念處點燃蠟燭。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

波蘭克拉科夫發生重大槍擊案致6死16傷，政府宣布全國哀悼2天，檢方並以是否屬恐怖主義犯罪展開調查。

波蘭第2大城克拉科夫（Krakow）舊城區主廣場昨天發生大規模槍擊案，造成6人死亡及槍手在內共16人受傷。波蘭今天起全國哀悼2天，檢方也對本案展開恐怖主義調查。

綜合法新社和路透社報導，根據波蘭當局說法，凶嫌是1名24歲波蘭籍男子，很可能受到極右派意識形態煽動，他遭到警方開槍後目前仍在醫院接受治療，情況危急；傷者還包括2名員警。

波蘭國家檢察官辦公室（National Prosecutor's Office）在社群媒體發文表示，他們今天已啟動調查，以釐清這項「使用1把槍械...殺害6人及企圖謀殺員警在內多名人士」的行為是否構成恐怖主義犯罪。

波蘭原本自以比許多西歐鄰國更安全為傲，如今這起案件震驚全國。克拉科夫舊城區是聯合國教科文組織（UNESCO）認定的世界遺產，吸引來自全球各地遊客。本案已有1名死者確認是英國公民，另有5名傷者分別來自奧地利、德國、葡萄牙、俄羅斯和英國。

1名克拉科夫居民表示：「這種事竟然會在波蘭發生，對我來說很可怕，因為波蘭從來沒有發生過這樣的事。…我認為我的國家可能進入一個新時期。」

克拉科夫舊城區主廣場及周邊街道今天仍維持封閉，悼念民眾在多處放置蠟燭，附近許多咖啡館也暫停營業，市政府大樓則降半旗致哀。

在波蘭首都華沙，警方昨天已表示正在加強觀光熱區維安措施，通往舊城區核心地帶克拉科夫郊區街（Krakowskie Przedmiescie）的道路已設置路障。

昨天槍擊案發生後，警方在嫌犯家鄉、位於克拉科夫以北約200公里的聖十字地區奧斯特羅維茨（Ostrowiec Swietokrzyski）的家中發現其雙親及1名姊妹的遺體，均有槍傷，此外還查獲7把槍械及「大量」彈藥。

波蘭國家檢察官辦公室發言人表示，兩地槍案「有很高可能性」是同一人犯下，但仍待調查確認。

精華 FAQ

  • 根據報導，這起發生在克拉科夫舊城區主廣場的槍擊案，共造成6人死亡、包括槍手在內16人受傷，傷者中還有2名員警。

  • 波蘭當局表示，24歲的波蘭籍嫌犯很可能受到極右派意識形態煽動，目前他在醫院接受治療且情況危急，檢方也正釐清是否構成恐怖主義犯罪。

  • 警方在嫌犯位於奧斯特羅維茨的家中，發現其雙親及1名姊妹的遺體，3人均有槍傷，另查獲7把槍械與大量彈藥，兩地案件可能相關。

槍擊 波蘭

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