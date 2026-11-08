我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賀錦麗僅得0.6% 民主黨2028意向投票捧出新金童

中國可重複使用太空飛機清晰照 遭美報告首度曝光

前首相納吉繳清罰款仍難返家 居家服刑爭議牽動大馬政壇

中央社吉隆坡8日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
馬來西亞前首相納吉。(路透)
馬來西亞前首相納吉。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

納吉繳清罰款後仍未能返家服刑，因特赦令解讀與SRC及一馬案刑期銜接爭議升高，王宮、政府與檢方接連表態，成為大馬政壇焦點。

馬來西亞前首相納吉雖已繳付馬幣5000萬令吉罰款，居家服刑仍因法律解釋爭議暫緩執行。國家元首蘇丹依布拉欣發布聲明強調，有條件特赦令清楚明確、沒有歧義，任何質疑這項諭令的論點，都有違抗元首諭令之虞。後續法律爭議如何化解、納吉何時能返家服刑，持續牽動大馬政壇。

納吉（Najib Razak）今年9月18日獲有條件特赦，准許在繳付5000萬令吉（約1230萬美元）罰款並遵守相關條件後，改以居家服刑方式服完剩餘刑期至2028年8月23日；巫統（UMNO）11月6日代繳罰款後，高庭發出相關命令，納吉住宅也經憲報公告列為監獄，但居家服刑安排當晚因法律爭議暫緩，仍關押在加影監獄。

納吉的居家服刑生變，相繼引發政治效應。巫統支持者要求立即執行居家服刑命令，並要求徹查總檢察署暫緩執行的權限；副首相兼巫統主席阿末扎希今天稱，「居家服刑安排是根據國家元首作出的最終決定執行」，總檢察署有責任解釋法律及憲法條文，沒有必要再交由法庭處理。

首相安華（Anwar Ibrahim）7日表示，國家元首的權力與決定從未受到質疑，並指示總檢察長盡快尋求覲見元首，說明SRC國際公司（SRC International）案剩餘刑期及另一宗一馬案所涉及的法律問題。首相辦公室隨後證實，總檢察長已請求覲見元首。

回溯這起爭議事件，總檢察署6日聲明指出，主要涉及如何解釋「在繳付5000萬令吉罰款的條件下，以居家服刑方式服完剩餘刑期至2028年8月23日」文字，以及這項解釋對SRC國際公司案剩餘刑期的影響。

第一種解釋是，繳付5000萬令吉罰款，只是履行刑罰中的罰款部分，SRC國際公司案的監禁刑期仍持續至2028年8月23日。依照這項解釋，居家服刑是執行剩餘監禁刑期的替代方式或地點，並非終止監禁刑罰。

第二種解釋是，繳付5000萬令吉罰款，是使特赦全面生效的條件，將形成SRC國際公司案的全部刑罰，包括監禁刑罰，均被視為已執行完畢的法律效果。

另外，總檢察署聲明指出，高庭6日發出的「繳付罰款後釋放令」，一方面指示立即釋放納吉，另一方面又載明須居家服完剩餘刑期至2028年8月23日，因此有必要釐清其法律效力。

總檢察署聲明說，SRC國際公司案剩餘監禁刑期的法律地位，也影響納吉在一馬發展公司（1MDB）案中監禁刑罰的執行，尤其是法院命令規定，一馬案刑期須在SRC國際公司案監禁刑期執行完畢後開始。高庭則於10月14日駁回暫緩執行一馬案刑罰的聲請。

不過，國家王宮7日發布聲明指出，特赦權是聯邦憲法第42條所賦予的王室特權。這項有條件特赦令清楚、明確，沒有任何歧義，而且與他涉及的任何其他案件無關。這項權力的行使，應依君主立憲制度的地位與法治原則受到尊重。鑑於有條件特赦令中的所有條件均已履行，任何質疑這項諭令的論點，都有違抗國家元首陛下諭令之虞。

總檢察署同一天另聲明澄清，並未質疑或意圖暫停有條件特赦令。若SRC國際公司案刑期仍然有效，居家服完剩餘刑期並無問題；但若繳款後該案刑期在法律上被視為已完成，就須由法院裁定對一馬案刑期起算的影響。

現年73歲的納吉，因從主權財富基金一馬發展公司前子公司SRC國際公司轉出4200萬令吉到個人戶頭，於2020年7月遭判刑事背信、濫權和洗錢罪名成立。2022年8月入監服刑。

他原遭判處有期徒刑12年與2億1000萬令吉罰款，2024年2月獲特赦減刑，刑期降為6年，罰款減至5000萬令吉。

另外，納吉於2025年12月在一馬公司主要貪腐案中被定罪，另被判處15年監禁，目前正提出上訴。法院命令這項刑期須在SRC國際公司案刑期執行完畢後開始，而非兩案刑期同時執行。

精華 FAQ

  • 關鍵在於有條件特赦令與高庭命令的法律解釋不一致。總檢察署認為須先釐清SRC案刑期是否仍有效，以及居家服刑是否會影響一馬案刑期的起算，因此暫緩執行。

  • 王宮強調特赦權屬於憲法賦予的王室特權，且有條件特赦令清楚明確、沒有歧義，與其他案件無關。王宮認為所有條件既已履行，任何質疑諭令的說法都可能違抗元首諭令。

  • 因法院命令規定，一馬案15年監禁須在SRC案刑期執行完畢後才開始。若SRC案在繳罰款後被視為已結束，一馬案的起算點就會受影響，因此兩案刑期銜接成為爭議核心。

上一則

無國界記者組織：中國經駐泰使館施壓泰媒 恐促自我審查

延伸閱讀

羈押逾2千天 香港學運領袖黃之鋒遭控勾結外國勢力再重判10年

羈押逾2千天 香港學運領袖黃之鋒遭控勾結外國勢力再重判10年
川普赦免逾億賠償 至少18獲赦者與白宮有關 被害人求償無門

川普赦免逾億賠償 至少18獲赦者與白宮有關 被害人求償無門
黃之鋒被控「串謀勾結外國勢力罪」 判監10年

黃之鋒被控「串謀勾結外國勢力罪」 判監10年
中國留學生「越獄45分鐘」被捕再加刑10個月

中國留學生「越獄45分鐘」被捕再加刑10個月

熱門新聞

曾任以色列參謀總長的反對派領袖艾森科特，7日被以色列總統赫佐格宣布授權組閣，籌組新政府。史上在任最久的總理內唐亞胡即將下台。圖為艾森科特在特拉維夫上月28日贏得議會選舉後向支持者表示謝意。(路透)

以色列總理換人 內唐亞胡下台 反對派獲組閣權

2026-11-08 05:02
卡蜜拉率先拿到雨傘，查理三世淋成落湯雞。（美聯社）

卡蜜拉有傘先走一步 英王查理狼狽淋雨：褲子快長出西洋菜了

2026-11-02 20:11
廉王子與兒子喬治11月3日觀看足球賽事。（美聯社）

威廉帶喬治王子赴西班牙看足球賽 王室一家有看球「小迷信」

2026-11-03 21:21
2025年5月22日晚間，輝達執行長黃仁勳在台北三六食府宴客，身穿粉黃色無袖洋裝的黃樂(Alice Huang)與黃仁勳搭肩說話。(記者曾原信／攝影)

與黃仁勳關係密切中國女主管涉間諜疑雲 新加坡否認調查

2026-11-02 10:11
圖為瑞士蘇黎世的Cafe Oscar咖啡館，旅外美國公民齊聚一堂，關注期中選舉開票結果。(歐新聞社)

期中選舉民主黨重掌國會 全球政界回應一次看

2026-11-04 09:20
這座又稱「紫禁城」的北京故宮博物館成立於101年前，是典藏明清時期中國傳統藝術、文物與遺跡的重鎮。中新社

全球參訪人數最多博物館 中國包辦前3名

2026-11-06 12:36

超人氣

更多 >
華人美籍＋香港身分 15萬退休金苦等10年拿不到 原因…

華人美籍＋香港身分 15萬退休金苦等10年拿不到 原因…
以色列總理換人 內唐亞胡下台 反對派獲組閣權

以色列總理換人 內唐亞胡下台 反對派獲組閣權
在美10年返上海⋯薪資少一半、生活反而更寬裕？她曝回流半年體悟

在美10年返上海⋯薪資少一半、生活反而更寬裕？她曝回流半年體悟
德州變天後 民主黨籍休士頓市長限縮警察通報ICE

德州變天後 民主黨籍休士頓市長限縮警察通報ICE
美籍港人想去大陸碰壁 花10年拿不回強積金

美籍港人想去大陸碰壁 花10年拿不回強積金