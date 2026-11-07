義大利廚師不肯在披薩上加鳳梨遭開除 4年抗拒3次 堅稱侮辱文化

英國諾里奇Lupa Pizza餐廳廚師2025年1月23日製作一片加有火腿和鳳梨的夏威夷披薩。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 布里斯班一名義大利廚師因3次拒絕在披薩上加鳳梨，主張此舉侮辱文化而遭餐廳解雇，最終因申訴逾期未能在不公平解雇案中勝訴。

澳洲 昆士蘭州被視為鳳梨之鄉，澳洲所有商業種植的鳳梨都產自該州。但昆州布里斯班一名義大利 廚師拒絕在披薩上放鳳梨，理由是這麼做「侮辱他的文化」，遭到餐廳解雇。

BBC報導，當事人名叫坦布雷拉（Davide Tamburella），5月遭現已歇業的La Costa餐廳解雇。餐廳管理階層對他的行為有多項不滿，其中一項是他拒絕為一場活動的賓客提供火腿鳳梨披薩。

坦布雷拉當時表示，管理階層的指示「如果冒犯他的文化，就不必遵從」。他在遭解雇前2週曾與管理階層開會，之後向澳洲公平工作委員會（Fair Work Commission）申訴，聲稱遭到不公平解雇。

澳洲公平工作委員會3日公布的裁決書指出，這是坦布雷拉過去4年來第3次拒絕在披薩上放鳳梨，原因是「身為義大利人，他認為在披薩上放鳳梨是侮辱他的文化」。他先前也曾要求老闆「查查看，對義大利人來說，不在披薩上放鳳梨有多重要」。

不過，La Costa總經理英格拉姆（Elliot Ingram）接受每日郵報採訪時表示，「這件事不只是披薩配料那麼簡單」。管理階層還對坦布雷拉使用粗俗語言、溝通方式，以及「在工作場所中日益升高的挫折情緒」提出疑慮。裁決書也記載，坦布雷拉4月曾在工作場所用手打金屬扶手，導致右手骨折。

坦布雷拉原本希望餐廳擔保他申請可讓技術勞工取得永久居留權的簽證，但據審理時揭露的資訊，餐廳在解雇他後便終止申請程序。根據裁決，坦布雷拉因申訴逾期，未能在不公平解雇案中勝訴。

坦布雷拉在領英個人檔案中表示，自己整個職業生涯都致力於「提供卓越的餐點」及「改善企業經營績效」，3個月前還曾發布一封以「尊重食材」為主題的「給廚師們的一封信」。他的個人檔案顯示，目前在布里斯班另一家餐廳工作，BBC查證發現，這家餐廳的菜單上沒有鳳梨。BBC已聯繫坦布雷拉尋求評論。