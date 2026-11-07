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巴拉圭檢方對前總統提出刑事指控 聲請預防性羈押

中央社亞松森7日綜合外電報導
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巴拉圭前總統潘尼亞。(美聯社)
巴拉圭前總統潘尼亞。(美聯社)

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文章摘要整理：

巴拉圭檢方指控前總統潘尼亞利用職權影響公部門決策，讓資金流向ueno bank，並與前央行總裁一同面臨刑事追訴與羈押聲請。

巴拉圭檢方今天對前總統潘尼亞提出刑事指控，罪名包括背信及圖利，並向法院聲請將他預防性羈押。潘尼亞涉嫌捲入銀行ueno bank倒閉醜聞，國會昨天通過彈劾後，他遭到警方逮捕並且居家監禁。

路透報導，檢方也對巴拉圭中央銀行前總裁卡瓦洛（Carlos Carvallo）提出刑事指控，罪名包括背信、製作不實公文書及圖利，並聲請將他預防性羈押。

潘尼亞（Santiago Peña）的律師尚未回應路透的置評請求，卡瓦洛方面也沒有回應。

檢方指控，潘尼亞利用總統職權，影響政府機關及國營事業的決策，讓大量公款存放在ueno bank，儘管他本人仍與這家銀行有財務關係。檢方表示，潘尼亞鼓勵、促成或影響有利於該銀行的決策，這樣的關係構成利益衝突。

潘尼亞直到去年3月以前，都還是ueno bank控股公司的股東。他否認有任何不法行為，並稱銀行面臨的問題屬於監管事務。

潘尼亞今天稍早抵達檢察總長辦公室，接受檢方訊問。他昨天遭國會表決通過彈劾後，副總統阿里亞納（Pedro Alliana）迅速宣誓就職，他將完成潘尼亞到2028年8月的原定任期。

檢方指出，潘尼亞面臨的兩項罪名各自最高可判處10年徒刑。

精華 FAQ

  • 檢方指控潘尼亞涉及背信與圖利，並認為他利用總統職權介入政府與國營事業決策，讓大量公款存放到ueno bank，因而聲請預防性羈押。

  • 檢方表示，潘尼亞在去年3月前仍持有ueno bank控股公司股份，卻又被指影響有利於該銀行的決策，形成公職權力與私人財務關係交錯的利益衝突。

  • 除潘尼亞外，前央行總裁卡瓦洛也被控背信、製作不實公文書與圖利。潘尼亞已遭逮捕並居家監禁，副總統阿里亞納則已宣誓接任總統。

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