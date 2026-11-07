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紐西蘭大選初步開票結果 國家黨、工黨得票率難分軒輊

中央社威靈頓7日綜合外電報導
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紐西蘭總理暨國家黨黨魁盧克森（中）抵達奧克蘭高架橋活動中心（Viaduct Ev...
紐西蘭總理暨國家黨黨魁盧克森（中）抵達奧克蘭高架橋活動中心（Viaduct Events Centre）的國家黨選舉之夜活動，與支持者打招呼。紐西蘭將選出下屆政府及第43任總理。（歐新社）

AI摘要

文章摘要整理：

紐西蘭大選初步開票顯示國家黨與工黨勢均力敵，執政聯盟暫可守住多數，但特別選票未計入前，最終結果與組閣仍難定案。

紐西蘭今天舉行全國大選，初步開票結果顯示，執政的中間偏右國家黨（National Party）與主要在野黨工黨（Labour）的得票率難分軒輊。

路透報導，紐西蘭選舉委員會公布的結果顯示，在超過95%的選票完成開票後，兩黨得票率均略低於30%，差距僅數千票。

選舉委員會的席次預測顯示，由國家黨領導的現任3黨聯合政府預計將以2席之差維持國會多數。

兩黨均表示，最終結果仍需一段時間才能出爐。

總理盧克森（Christopher Luxon）在奧克蘭向支持者表示：「令人振奮的是，從目前的數據來看，國家黨再次成為國會最大黨，我們也有途徑組成下屆政府。」

但他隨即說：「不過，我現在必須告訴各位，選情仍然非常接近，勝負尚難判定。」

工黨黨魁希金斯（Chris Hipkins）也在首都威靈頓東北方的上哈特市（Upper Hutt）向支持者傳達類似訊息。

他說：「今晚，紐西蘭已經發聲。我們可能還需要一點時間，才能確切弄清楚你們表達了什麼。」

包括海外選民及在所屬選區以外地點投票者的特別選票，須等到11月27日公布正式選舉結果時才納入。

這類選票過去通常較有利於左翼政黨，完成計票後，右翼政黨的支持度往往會下滑。在工黨與國家黨候選人選情接近的選區，特別選票也可能成為左右選舉結果的關鍵。

紐西蘭的選舉制度使聯合政府成為常態，今年選情膠著，意味著一個或多個小黨幾乎確定將參與組閣。

紐西蘭於1996年改採聯立制（混合成員比例代表制，MMP），選民須分別投票支持政黨及所屬選區的候選人。

紐西蘭國會共有71席選區席次，另有至少49席政黨席次。政黨或政黨聯盟須取得過半數席次，才能組成政府。

工黨與國家黨目前支持度均處於歷史低點。民調顯示，選民已對兩大黨失去信心。如果國家黨領導的聯合政府失去國會多數席次，無論是該聯盟或左翼聯盟，都可能需要中間派機會黨（Opportunity Party）的支持。

機會黨黨魁黃秋蕾（Qiulae Wong）表示，正式結果出爐後，她將尋求與取得最多席次的政黨協商。

精華 FAQ

  • 初步開票顯示，執政的中間偏右國家黨與主要在野黨工黨得票率都略低於30%，差距只有數千票，選情可說十分膠著。

  • 選舉委員會預測，由國家黨領導的現任3黨聯合政府，可能只以2席之差保住國會多數，因此仍有組閣與續政空間。

  • 海外選民及在所屬選區外投票者的特別選票，要等11月27日正式結果才納入；這些票過去常偏向左翼，可能改變接近選區的勝負。

奧克蘭 投票 紐西蘭

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