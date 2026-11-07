波蘭槍擊案釀6死15傷 男嫌遭警開槍擊中後送醫

波蘭克拉科夫中央市集廣場附近發生槍擊案，一名女子在現場接受救助。(路透)

波蘭 當局今天表示，一名男子下午3時左右在波蘭第二大城克拉科夫的歷史城區開火，造成至少6人死亡、15人受傷。這名槍手隨後被警方開槍擊 中並送醫，目前其犯案動機不明。

影片來源：YouTube@Fox News

法新社報導，警方指出，一名男子開車駛入克拉科夫（Krakow）中央廣場，然後開始隨機朝民眾開火；警察接獲報案到場後開槍擊中這名槍手，此人已被拘留並送往醫院。

波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）正前往克拉科夫。

法新社記者在現場看到數輛救護車及警車，警方已封鎖周邊區域。

警方尚未說明這名槍手可能的犯案動機。

克拉科夫警方發言人告訴波蘭媒體TVN24，這名槍手是波蘭公民且為單獨犯案，民眾目前安全無虞。大規模槍擊事件在波蘭並不常見。

發言人補充，犯案男子身穿軍裝式迷彩服，並使用軍用型長槍發動攻擊。警方在他的車內發現多件其他武器及彈藥。

美國駐波蘭大使羅斯（Tom Rose）在社群媒體X發文表示，這是一起「野蠻凶殘的攻擊」，並強調「在這個黑暗時刻，美國與波蘭站在一起」。