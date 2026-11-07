我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約布碌崙女跑者遭割頸亡 兇嫌竟在公立小學任職

日男罹癌得知剩3個月可活 撿到鉅款揮霍被判刑半年

波蘭槍擊案釀6死15傷 男嫌遭警開槍擊中後送醫

中央社克拉科夫7日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
波蘭克拉科夫中央市集廣場附近發生槍擊案，一名女子在現場接受救助。(路透)
波蘭克拉科夫中央市集廣場附近發生槍擊案，一名女子在現場接受救助。(路透)

波蘭當局今天表示，一名男子下午3時左右在波蘭第二大城克拉科夫的歷史城區開火，造成至少6人死亡、15人受傷。這名槍手隨後被警方開槍擊中並送醫，目前其犯案動機不明。

影片來源：YouTube@Fox News

法新社報導，警方指出，一名男子開車駛入克拉科夫（Krakow）中央廣場，然後開始隨機朝民眾開火；警察接獲報案到場後開槍擊中這名槍手，此人已被拘留並送往醫院。

波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）正前往克拉科夫。

法新社記者在現場看到數輛救護車及警車，警方已封鎖周邊區域。

警方尚未說明這名槍手可能的犯案動機。

克拉科夫警方發言人告訴波蘭媒體TVN24，這名槍手是波蘭公民且為單獨犯案，民眾目前安全無虞。大規模槍擊事件在波蘭並不常見。

發言人補充，犯案男子身穿軍裝式迷彩服，並使用軍用型長槍發動攻擊。警方在他的車內發現多件其他武器及彈藥。

美國駐波蘭大使羅斯（Tom Rose）在社群媒體X發文表示，這是一起「野蠻凶殘的攻擊」，並強調「在這個黑暗時刻，美國與波蘭站在一起」。

槍擊 波蘭

上一則

曼谷暹羅百麗宮台男墜樓身亡 手扶梯旁摔落B1 送醫後傷重不治

下一則

紐西蘭大選初步開票結果 國家黨、工黨得票率難分軒輊

延伸閱讀

費爾菲德購物中心槍擊案釀1死6傷 17歲嫌犯落網

費爾菲德購物中心槍擊案釀1死6傷 17歲嫌犯落網
巴黎郊區槍擊1死至少4傷嫌犯落網 反恐檢方接手調查

巴黎郊區槍擊1死至少4傷嫌犯落網 反恐檢方接手調查
「以為萬聖節大屠殺」 密西根、加州商店分傳槍響

「以為萬聖節大屠殺」 密西根、加州商店分傳槍響
華州4死槍案 警員處理家暴1死1命危 嫌犯等3人亡

華州4死槍案 警員處理家暴1死1命危 嫌犯等3人亡

熱門新聞

卡蜜拉率先拿到雨傘，查理三世淋成落湯雞。（美聯社）

卡蜜拉有傘先走一步 英王查理狼狽淋雨：褲子快長出西洋菜了

2026-11-02 20:11
莫斯科的察里津諾宮殿公園。(取自Wikimedia Commons@Marina Lystseva)

美國大使館警告：莫斯科恐發生「大規模傷亡事件」

2026-10-31 13:42
廉王子與兒子喬治11月3日觀看足球賽事。（美聯社）

威廉帶喬治王子赴西班牙看足球賽 王室一家有看球「小迷信」

2026-11-03 21:21
2025年5月22日晚間，輝達執行長黃仁勳在台北三六食府宴客，身穿粉黃色無袖洋裝的黃樂(Alice Huang)與黃仁勳搭肩說話。(記者曾原信／攝影)

與黃仁勳關係密切中國女主管涉間諜疑雲 新加坡否認調查

2026-11-02 10:11
圖為瑞士蘇黎世的Cafe Oscar咖啡館，旅外美國公民齊聚一堂，關注期中選舉開票結果。(歐新聞社)

期中選舉民主黨重掌國會 全球政界回應一次看

2026-11-04 09:20
這座又稱「紫禁城」的北京故宮博物館成立於101年前，是典藏明清時期中國傳統藝術、文物與遺跡的重鎮。中新社

全球參訪人數最多博物館 中國包辦前3名

2026-11-06 12:36

超人氣

更多 >
特斯拉Cybertruck銷量慘 馬斯克：德州廠明年停產

特斯拉Cybertruck銷量慘 馬斯克：德州廠明年停產
兒時帶小籠包上學被笑 鼎泰豐第三代接班：盡可能不漲價

兒時帶小籠包上學被笑 鼎泰豐第三代接班：盡可能不漲價
重慶母帶女兒點6元豆芽卻連吃7碗飯 店主這舉動看哭網友

重慶母帶女兒點6元豆芽卻連吃7碗飯 店主這舉動看哭網友
逛好市多三年只留下這幾款 華人公開無限回購清單

逛好市多三年只留下這幾款 華人公開無限回購清單
餐飲難做要漲價？鼎泰豐第三代接班人這麼說

餐飲難做要漲價？鼎泰豐第三代接班人這麼說