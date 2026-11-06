法國青年示威借用紅豬與魯夫 在日本動漫找抗爭共鳴

當地時間11月5日，法國發生新一輪示威遊行，法國官方稱全法遊行人數達57.5萬。法國總工會稱，全法遊行總人數約160萬。圖為當天在巴黎拍攝的抗議活動現場。 （中新社）

AI摘要 文章摘要整理： 法國年輕示威者把航海王、紅豬等日本動漫元素帶上街頭，藉角色與符號傳達反壓迫、反法西斯與追求自由的訴求，也引發部分日本網友反感。

法國年輕人近期接連示威，許多人借用日本 動漫角色或符號來表達心聲，他們在「航海王」、「紅豬」等作品中找到自由無畏和反抗權威的共鳴，但也引發部分日本網路使用者不滿。

法國高中生與大學生自今年9月下旬開始為爭取教育資源而上街示威，以巴黎郊區為起點，逐步擴大為全國性抗議，如今更與各大工會、退休 族群、「黃背心」運動者串聯，演變成訴求涵蓋薪資、購買力及公共服務的廣泛社會運動。

在示威遊行中，許多受日本流行文化影響的年輕人打扮成「火影忍者」角色、「七龍珠」人物悟空、「航海王」人物魯夫，或在標語牌上借用動漫表達心聲，一部分是因為認同這些角色的性格或選擇，也有一部分是期許自己能像熱血動漫人物一樣勇往直前。

二十多歲的肯恩萬（Kehnwane）摘下原本掛在房間裡的海賊旗上街遊行。他接受中央社記者訪問時說，很多同齡人喜歡用從小知道的符號來表達想法，以這波運動來說，最常見的就是這面旗幟。

這面海賊旗出自日本漫畫家尾田榮一郎創作的「航海王」，黑底旗上繪有一個白色骷髏頭，頭上戴著綴有紅色飾帶的草帽，後方還有兩根交叉的白色骨頭。

近年在世界各地青年的抗議活動中，也常出現海賊旗，肯恩萬認為：「這面旗幟現在代表年輕人反對壓迫的訴求，無論壓迫來自君主制還是共和制。」

遊行隊伍裡，有人揮舞海賊旗，也有人直接戴上「魯夫帽」，同好之間自然能認出彼此。

肯恩萬是「航海王」每出新冊必讀的忠實粉絲，手臂上甚至刺了書中角色布魯克彈琴的圖案。

對肯恩萬來說，海賊旗象徵「捍衛自由，每個人都能按照自己的意願表達想法⋯看到它就像看到自由，或即將到來的自由」。

部分抗議群眾擔心法國逐步走向極右翼的法西斯主義。遊行中另一個常見動漫角色，是日本動畫大師宮崎駿作品「紅豬」的主角，不少人將駕駛飛機的豬畫在標語牌上，旁邊寫著「寧做一頭豬，不做法西斯」。

一名舉著「紅豬」標語牌的示威者告訴中央社記者，這句話「恰好展現我們在今天的法國面對法西斯傾向所做的理性回應」。

還有一名女子的標語牌畫著正在結印的「咒術迴戰」人物「兩面宿儺」，旁邊字樣將故事設定的招式「領域展開」略為更動，變成「權利展開」。

法國年輕人偶爾也借用動漫角色來反諷，例如將政治人物畫成「咒術迴戰」中的強大咒術師五條悟，配上已成迷因的對白「會贏喔」。

這類挪用或重新詮釋展現法國年輕人對日本動漫的喜愛和熟悉，但部分日本網路使用者在社群平台上表達不滿，他們不希望這些作品和角色形象與法國上月17日示威出現的暴力行為連結在一起；當時巴黎也有多家動漫商品店遭到劫掠。