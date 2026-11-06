俄總統新聞秘書：俄美願繼續開展人道主義工作
俄總統新聞秘書佩斯科夫表示，俄美在奧列什基人道援助行動上合作積極，未來願繼續推進相關工作，並認為歐洲國家也應參與地區安全對話。
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俄總統新聞秘書佩斯科夫表示，俄美在奧列什基人道援助行動上合作積極，未來願繼續推進相關工作，並認為歐洲國家也應參與地區安全對話。
俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）6日評價不久前結束的奧列什基（Oleshky）人道主義援助行動時表示，俄美雙方保持積極心態，願繼續開展人道主義工作。
佩斯科夫在當天舉行的例行記者會上表示，俄總統特別代表德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）與俄人權事務專員蘭特拉托娃（Yana Lantratova）5日在華盛頓與美國總統川普（Donald Trump）的夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）的會面「非常積極」，「梅蘭妮亞及其團隊為在奧列什基市開展人道主義援助付出不少努力，他們與俄烏人權事務專員共同開展工作」。
佩斯科夫表示，俄美開展人道主義工作與雙方政治接觸「互為補充」，「是很好的實踐」。
談及與歐洲國家關係，佩斯科夫指出，在談論俄羅斯與烏克蘭相互保障安全時，勢必談到歐洲地區未來安全體系。在未來某個時期，相關會談不可能沒有其他歐洲國家參與。他表示，「需要與歐洲人對話」，但一些歐洲國家在與俄對話方面猶豫不決且未做好準備。
俄烏10月27日開始在赫松州（Kherson Oblast）奧列什基局部停火，以便人道主義物資進入，並安排平民通過指定安全通道撤離。11月1日，此次人道主義援助行動順利結束。梅蘭妮亞5日在白宮會見俄烏官員，表示希望此次停火能促進合作，以實現持久和平。
他認為雙方保持積極心態，合作氛圍良好，且俄美在人道主義工作上的互動與政治接觸可以相互補充，屬於很好的實踐。 俄方稱會面非常積極，梅蘭妮亞及其團隊為奧列什基人道援助投入不少努力，並與俄烏人權事務專員共同推動相關工作。 他指出，若討論俄烏相互保障安全與歐洲未來安全體系，未來談判不可能沒有其他歐洲國家參與，並強調需要與歐洲人對話。
精華 FAQ
他認為雙方保持積極心態，合作氛圍良好，且俄美在人道主義工作上的互動與政治接觸可以相互補充，屬於很好的實踐。
俄方稱會面非常積極，梅蘭妮亞及其團隊為奧列什基人道援助投入不少努力，並與俄烏人權事務專員共同推動相關工作。
他指出，若討論俄烏相互保障安全與歐洲未來安全體系，未來談判不可能沒有其他歐洲國家參與，並強調需要與歐洲人對話。
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