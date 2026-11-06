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俄總統新聞秘書：俄美願繼續開展人道主義工作

新華社莫斯科11月6日電
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烏克蘭人權督察員盧比涅茨（左）5日在白宮大廳舉行的儀式中，頒發烏克蘭女性最高國家...
烏克蘭人權督察員盧比涅茨（左）5日在白宮大廳舉行的儀式中，頒發烏克蘭女性最高國家榮譽之一的「奧爾加公主一級勳章」（Order of Princess Olga, First Class）予美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）。該場會議邀請俄羅斯與烏克蘭代表出席，旨在討論於第一夫人梅蘭妮亞參與斡旋下、在烏克蘭南部赫松州俄國占領區奧列什基市實施為期六天停火後的人道救援工作；該次停火成功運送了人道物資並撤離了近800名平民。（歐新社）

AI摘要

文章摘要整理：

俄總統新聞秘書佩斯科夫表示，俄美在奧列什基人道援助行動上合作積極，未來願繼續推進相關工作，並認為歐洲國家也應參與地區安全對話。

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）6日評價不久前結束的奧列什基（Oleshky）人道主義援助行動時表示，俄美雙方保持積極心態，願繼續開展人道主義工作。

佩斯科夫在當天舉行的例行記者會上表示，俄總統特別代表德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）與俄人權事務專員蘭特拉托娃（Yana Lantratova）5日在華盛頓與美國總統川普（Donald Trump）的夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）的會面「非常積極」，「梅蘭妮亞及其團隊為在奧列什基市開展人道主義援助付出不少努力，他們與俄烏人權事務專員共同開展工作」。

佩斯科夫表示，俄美開展人道主義工作與雙方政治接觸「互為補充」，「是很好的實踐」。

談及與歐洲國家關係，佩斯科夫指出，在談論俄羅斯與烏克蘭相互保障安全時，勢必談到歐洲地區未來安全體系。在未來某個時期，相關會談不可能沒有其他歐洲國家參與。他表示，「需要與歐洲人對話」，但一些歐洲國家在與俄對話方面猶豫不決且未做好準備。

俄烏10月27日開始在赫松州（Kherson Oblast）奧列什基局部停火，以便人道主義物資進入，並安排平民通過指定安全通道撤離。11月1日，此次人道主義援助行動順利結束。梅蘭妮亞5日在白宮會見俄烏官員，表示希望此次停火能促進合作，以實現持久和平。

精華 FAQ

  • 他認為雙方保持積極心態，合作氛圍良好，且俄美在人道主義工作上的互動與政治接觸可以相互補充，屬於很好的實踐。

  • 俄方稱會面非常積極，梅蘭妮亞及其團隊為奧列什基人道援助投入不少努力，並與俄烏人權事務專員共同推動相關工作。

  • 他指出，若討論俄烏相互保障安全與歐洲未來安全體系，未來談判不可能沒有其他歐洲國家參與，並強調需要與歐洲人對話。

俄羅斯 烏克蘭 梅蘭妮亞

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