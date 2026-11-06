歐盟監測機構：聖嬰影響 2026年恐成史上第二熱年度

歐盟氣候監測機構6日表示，受異常強烈的聖嬰（El Nino）現象影響，以及人為活動造成的全球暖化持續，2026年極可能成為有紀錄以來第二熱的年度。圖為印尼亞齊達魯伊馬拉地區，長期乾旱，稻田出現裂縫。(歐新社)

AI摘要 文章摘要整理： 歐盟監測機構指出，受強烈聖嬰與人為暖化影響，2026年幾乎確定將是史上第二熱，全球升溫風險持續加劇。

歐盟 氣候監測機構今天表示，受異常強烈的聖嬰（El Nino）現象影響，以及人為活動造成的全球暖化持續，2026年極可能成為有紀錄以來第二熱的年度。

法新社報導，哥白尼氣候變化服務（Copernicus Climate Change Service）在月度公報中指出，今年仍有「20%的機率追平或超越」2024年，成為有紀錄以來最熱的一年。

哥白尼氣候變化服務表示，2026年全球氣溫幾乎確定會比工業化前的水準高出攝氏1.5度以上。

2023年至2026年的4年平均氣溫預料也將超過工業化前水準攝氏1.5度。這是巴黎協定（Paris Agreement）為避免氣候變遷 造成嚴重衝擊所設定的努力目標。

哥白尼氣候變化服務還說，全球今年10月經歷有紀錄以來最熱的10月，全球平均地表氣溫比工業化前水準高出攝氏1.75度。業化前時期定義為1850年至1900年。

這也是氣溫連續第3個月高於工業化前水準攝氏1.5度。

歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）氣候策略負責人勃吉斯（Samantha Burgess）表示：「10月延續了全球顯著偏暖的趨勢，全球及地表海洋氣溫均創下紀錄。」

她指出：「異常強烈的聖嬰現象，正為已因人類活動而暖化的氣候增添更多熱能。」

這份最新公報發布之際，各國代表正準備前往參加9日在土耳其登場，為期2週的聯合國第31屆氣候變化綱要公約締約方會議（COP31）。今年全球各地接連發生重大災害，包括尼泊爾致命洪災、歐洲熱浪，以及印尼大規模野火。