烏克蘭提三方會談優先議題 不指望會談取得突破

烏克蘭外長瑟比加。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 烏克蘭在即將於阿布達比舉行的烏美俄三方會談中，主張先談安全保障、黑海降級與人道議題，但官員坦言不指望會談立刻取得突破。

烏克蘭 外長瑟比加（Andrii Sybiha）6日表示，安全保障、黑海局勢降級、能源停火、遣返烏克蘭兒童與交換戰俘，將是烏方在即將舉行的烏美俄三方會談中優先討論的議題。與此同時，烏克蘭總統辦公室主任布達諾夫（Kyrylo Budanov）對媒體表示，不指望此次會談取得突破。

據烏克蘭國家通訊社6日報導，瑟比加當天在波蘭 首都華沙舉行的記者會上表示，烏方非常認真地對待將在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比舉行的三方會談，希望俄方也同樣認真對待。

他強調，沒有烏克蘭參與，就不能就烏克蘭問題做出任何決定；同理，沒有歐洲參與，也不能就歐洲安全問題做出任何決定。因此，無論是在阿布達比會談前還是會談後，歐洲都必須成為和平進程的一部分。

瑟比加還指出，目前俄方仍在加大對烏克蘭能源設施的打擊與對前線的施壓，並造成大量烏國平民傷亡。烏方將繼續對俄羅斯 本土發動長程打擊。

據烏克蘭國際文傳電訊社報導，布達諾夫6日接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）採訪時表示，他不指望阿布達比會談取得突破。但他也認為，烏俄雙方時隔數月再次同意舉行面對面會談本身也是一種進展。

布達諾夫表示，此次談判並非最終談判，也不是決定性談判，雙方將討論如何為結束當前戰事做好準備。至於會談能夠取得什麼成果，他表示暫不做出判斷。

美國總統特使威特科夫（Steve Witkoff）2日在社群媒體發文指出，美方將於10日至11日在阿布達比斡旋烏克蘭與俄羅斯之間的工作層級談判，以推動結束俄烏衝突，會談將重點討論戰後安全安排、局勢降級、人道主義行動，以及實現和平的後續步驟。這將是俄美烏時隔9個月就俄烏局勢再啟三方會談。