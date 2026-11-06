調查：英國民眾視中國為威脅 20年增加34個百分點

認為中國在未來10年可能對世界和平構成嚴重威脅的英國民眾，在2005至2026年增加了34個百分點。（歐新社）

AI摘要 文章摘要整理： NatCen最新調查顯示，英國民眾對中國、俄羅斯與美國的威脅感上升，其中中國20年增34個百分點，且多數人支持提高國防支出。

英國非營利組織「國家社會研究中心」（NatCen）發布的最新「英國社會態度」調查結果顯示，認為中國在未來10年可能對世界和平構成嚴重威脅的英國民眾，在2005至2026年增加了34個百分點。

NatCen自1983年起執行年度「英國社會態度」（British Social Attitudes, BSA）調查，每次關注的重點議題不同，但對象皆為18歲以上的英國成年人。NatCen的調查研究一般被視為執行嚴謹、具公信力，BSA則是NatCen最受矚目的常態研究計畫之一。

根據NatCen最新發布的調查結果，認為在未來10年，中國可能對世界和平形成「非常嚴重」或「相當嚴重」威脅的受訪英國民眾，在2005年為28%，但來到2026年，這個數字已衝上62%，相當於20年增加了34個百分點。

不過，英國民眾仍視俄羅斯為最重大安全威脅，認為俄羅斯是嚴重安全威脅的占比高達89%。

同時，認為美國對世界和平形成「非常嚴重」或「相當嚴重」威脅的受訪英國民眾，在2005年占比是47%，在2026年則是74%，增加了27個百分點。

其中，2024至2026年期間，如此看待美國的英國民眾占比，由36%快速增長至74%，短短2年增加了38個百分點。

NatCen的2024年調查是在當年11月美國總統大選登場之前執行。2025年春季，NatCen在新任美國總統於當年1月宣誓就職4個月後再度舉行調查，當時有高達71%的受訪英國民眾認為美國構成嚴重威脅，但這個數字在同年秋季下滑至54%，直到2026年春季衝上74%。

相較之下，認為中國構成嚴重安全威脅的英國民眾，自2024年的69%穩定下滑至2026年的62%。

也是在2024至2026年，英國和美國都經歷了政黨輪替。在對中政策實務方面，2024年7月上台的英國工黨政府更重視英中關係的「穩定」與「務實」。

NatCen進一步分析，從2025年到2026年，認為中國是「非常嚴重」威脅的英國民眾，占比由23%下降至18%。這樣的變化趨勢可能反映英國現任政府明顯致力於促進英中關係穩定，同時也呈現大眾對威脅的感受與認知是相對的：相較於俄羅斯，來自中國的威脅被視為較不迫切，是屬於比較長期的風險來源。

值得一提的是，不同年齡層的英國民眾對中國的看法也不同。NatCen的分析顯示，約71%的英國「55歲以上」民眾視中國為嚴重威脅，但來到「18至34歲」區間，抱持同樣看法的英國民眾即下滑至47%。至於「35至54歲」的英國民眾，認為中國構成嚴重威脅的有63%。

根據NatCen的調查結果，「18至34歲」和「35至54歲」這兩個年齡層的英國民眾，比「55歲以上」族群更容易認為，美國構成比中國嚴重的威脅。

另一方面，在國防支出議題，約56%的受訪英國民眾支持增加國防支出。NatCen指出，這是自1996年以來，首次有超過50%的受訪英國民眾對增加國防支出明確表達贊同。

不過，在這個議題上，一樣有年齡層的態度差異。多達62%的英國「55歲以上」民眾支持增加國防支出，抱持同樣看法的英國民眾在「35至54歲」和「18至34歲」這2個族群的占比則分別為47%和30%。

至於個人實際投入保家衛國行動的可能性，NatCen分析，至少有45%的「55歲以上」英國民眾認為個人願意加入軍隊對保家衛國很重要，但認同此看法的「35至54歲」和「18至34歲」英國民眾則分別為24%和22%，且同時大約有同樣比例的同年齡層民眾認為，加入軍隊對保衛國家而言不特別重要。

NatCen指出，這樣的社會態度對政府決策者構成挑戰，畢竟一旦英國被捲入軍事衝突，國家勢必會需要較年輕世代的付出。

至於英國民眾是否贊同削減社會安全或福利開支，以支援國防支出，NatCen分析，整體而言，英國民眾不抱持「零和」態度，而是願意犧牲部分社會開支以挹注國防。舉例而言，對單親家庭和失業者的救濟補助，是英國民眾較願意妥協的支出項目。