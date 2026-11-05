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假炸彈威脅再襲歐洲多地 至少27架航班受干擾

中央社羅馬5日綜合外電報導
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歐洲5日再度出現假炸彈威脅，至少27架客機航班受到干擾，部分飛機被迫臨時降落，並...
歐洲5日再度出現假炸彈威脅，至少27架客機航班受到干擾，部分飛機被迫臨時降落，並引發戰鬥機緊急升空護航或攔截，這是本周發生的第2波類似事件。圖為乘客們正在機場查看他們的航班。美聯社

AI摘要

文章摘要整理：

歐洲本周第2波假炸彈威脅擴散，多國航班受干擾並一度引發軍機升空，外界雖懷疑與俄羅斯混合攻擊有關，但目前仍未查明幕後主使。

歐洲今天再度出現假炸彈威脅，至少27架客機航班受到干擾，部分飛機被迫臨時降落，並引發戰鬥機緊急升空護航或攔截，這是本周發生的第2波類似事件。

路透報導，儘管目前尚無國家為這些威脅出面認責，但事件發生之際，許多歐洲官員指控俄羅斯策劃破壞活動與「混合攻擊」。這類攻擊通常成本低廉、容易撇清責任，且預計不會引發武力反制。

11月3日也至少有7架航班及1艘郵輪接獲假炸彈威脅。

丹麥波蘭和羅馬尼亞都受到今天航班受干擾事件影響，這些國家先前均曾直接指控莫斯科是混合攻擊的幕後黑手。德國則將今年8月萊比錫機場（Leipzig Airport）遭攻擊一事歸咎於俄羅斯；過去曾指責俄羅斯的英國，這次則將針對一處疑似針對美軍基地的陰謀指向伊朗。

俄羅斯和伊朗均否認涉及這些事件。

航空安全組織Dyami負責人蕭騰（Eric Schouten）表示，大部分受到影響的國家在對抗俄羅斯侵略的戰爭中皆支持烏克蘭。

儘管航空風險諮詢公司魚鷹飛行解決方案（Osprey Flight Solutions）分析師表示，這些事件與俄羅斯在歐洲發動的混合攻擊行動有關「確實極有可能」，但他們也警告，不能排除其他可能性，例如個人出於私怨發起的行動或模仿犯案。

義大利一名機場知情人士告訴路透，一封主旨為「威脅報告」的電子郵件已寄給羅馬法烏米奇諾（Fiumicino）與米蘭馬爾片薩（Malpensa）機場的多個航空公司、機場營運商及機場服務業者信箱。

這封郵件聲稱發件者是「男性國家的戰士」，並表示已在來自赫爾辛基和都柏林的入境航班上放置爆裂裝置，且將在60分鐘內爆炸。

路透無法獨立查證這封電子郵件的寄件者身分，目前也沒有跡象顯示歐洲各地其他威脅事件的幕後黑手為何人。

精華 FAQ

  • 歐洲今天至少有27架客機航班受到干擾，部分班機被迫臨時降落，甚至引發戰鬥機緊急升空護航或攔截，顯示事件已對航空安全與空域管理造成明顯壓力。

  • 丹麥、波蘭和羅馬尼亞都受到影響，義大利羅馬法烏米奇諾與米蘭馬爾片薩機場也收到威脅郵件；此外，11月3日還曾有7架航班及1艘郵輪接獲類似恐嚇。

  • 部分歐洲官員把事件與俄羅斯混合攻擊聯想在一起，因為這類行動成本低且易否認；但分析人士也提醒，不能排除個人報復或模仿犯案等其他可能。

丹麥 俄羅斯 波蘭

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