巴紐警方證實查扣砲彈 中國使館稱只是造型酒瓶遭打臉

AI摘要 文章摘要整理： 巴布亞紐幾內亞警方確認在莫士比港查扣的是中國製130公厘砲彈，推翻中國使館稱其為酒瓶的說法，案件已拘留4名中國男子並持續調查。

巴布亞紐幾內亞近日查獲中製砲彈，並拘捕涉案中國人，但中國使館聲稱只是「砲彈造型的酒瓶」，巴紐警察首長今天表示，當局已證實警方在首都莫士比港查扣的是一枚130公厘砲彈。

法新社報導，巴紐警方上週在一個貨櫃內發現這枚砲彈後，拘捕4名中國男子。

中國駐巴紐大使館 3日對這枚砲彈是否為真提出質疑，並在社群媒體 上聲稱該物品是「砲彈造型的酒瓶」，「完全不構成任何危險」。

美國大使館今天反駁中方說法，在社群媒體發文表示，美軍已就該物品與巴紐拆彈專家「接洽」，那就是一枚中國製砲彈，而非酒瓶。

巴紐警察首長曼寧（David Manning）則表示，巴布亞紐幾內亞皇家警察部隊（Royal Papua New Guinea Constabulary）炸彈處理小組及巴紐國防軍爆裂物處理人員檢查這枚彈藥，透過X光確認其結構，證實「2026年10月29日在莫士比港查扣的砲彈，是一枚130公厘軍用砲彈。」

他補充道，這枚彈藥目前存放於安全設施內，當局正展開「大規模」調查。

曼寧呼籲勿在社群媒體上妄加揣測，並表示：「外部機構應尊重我國警察的角色與職責，避免發表可能干擾調查的公開評論。」

巴紐這個太平洋國家資源豐富，但發展程度不足。中國透過「一帶一路」倡議，成為巴紐基礎建設的主要貸款提供國，之前也曾尋求在這個地理位置具戰略重要性的太平洋島國興建海軍基地。

美國與澳洲近年已與巴紐達成國防協議，尋求限制中國在太平洋島國的安全事務角色。