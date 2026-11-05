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巴拉圭總統潘尼亞捲銀行風暴請辭 副總統阿里亞納接任

中央社亞松森5日綜合外電報導
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巴拉圭的總統潘尼亞今天宣布請辭，由副總統阿里亞納（Pedro Alliana，圖）接替領導國家。歐新社

AI摘要

文章摘要整理：

巴拉圭因Ueno Bank遭央行接管掀起金融危機與示威浪潮，總統潘尼亞在遭遇彈劾壓力後宣布辭職，由副總統阿里亞納接任。

台灣友邦巴拉圭的總統潘尼亞今天宣布請辭，由副總統阿里亞納接替領導國家。近日一家與潘尼亞有關的銀行遭接管，導致數百萬人無法提領存款，引發該國金融與政治危機。

法新社報導，巴拉圭中央銀行3日以銀行資本嚴重不足為由，接管Ueno Bank，隨後這個南美洲國家爆發抗議浪潮。

反對派國會議員4日針對這場危機提出彈劾潘尼亞（Santiago Peña Palacios）的要求，指控他在監管及退休基金相關決策上偏袒這家銀行。

這位右派總統今天在社群平台X發布影片宣布辭職，他表示：「如果我曾經失敗過，我想向大家道歉。我從未想辜負大家對我的信任。」

潘尼亞補充道，自己的首要任務是「讓將積蓄託付給我國金融體系的巴拉圭人民能夠安心」。

目前約300萬存戶無法提領存款，其中包括退休人士。

3日和4日，試圖從Ueno Bank分行提領存款的民眾，在首都亞松森街頭排起蜿蜒長龍；這兩天晚間，憤怒的抗議群眾也湧上首都街頭。

巴拉圭央行表示，Ueno Bank銀行資本嚴重不足，接管是為了「保護存戶及維持金融體系穩定」。

潘尼亞曾持有掌控該銀行的集團的股份，但已於去年出售。

國會今天辯論彈劾案時，潘尼亞所屬的紅黨（Colorado Party）也表態贊成將他免職。

執政黨籍眾議員艾吉列拉（Alejandro Aquilera）在辯論時說：「面對這些指控，我不能裝作沒看到。我們有超過300萬巴拉圭人受到傷害，他們覺得遭到背叛、詐騙、欺瞞。」

美聯社報導，在潘尼亞宣布請辭後不久，眾議院以78票贊成、0票反對，全體一致表決通過彈劾他。

潘尼亞之前要求央行總裁卡瓦洛（Carlos Carvallo）辭職，試圖緩和緊張情勢，卡瓦洛隨後下台。潘尼亞也頒布法律，規定須在5個工作天內將大部分款項還給存戶。

然而，這些措施仍不足以平息民怨。數百名示威者在亞松森要求他下台，並與警方爆發衝突，警方對群眾動用催淚瓦斯和水砲。

潘尼亞在2023年就任總統前，曾擔任財政部長。現在副總統阿里亞納（Pedro Alliana）將接替他領導巴拉圭。

精華 FAQ

  • 因Ueno Bank被央行以資本嚴重不足為由接管，造成約300萬存戶無法提領，民怨與抗議升高，反對派並推動彈劾，潘尼亞最終宣布請辭。

  • 銀行接管後，首都亞松森出現擠兌潮與大規模抗議，民眾在分行外排長龍要求領回存款，示威者更與警方衝突，現場一度動用催淚瓦斯和水砲。

  • 潘尼亞宣布辭職後，副總統阿里亞納將接替領導國家。國會也在辭職消息後以78票贊成、0票反對通過彈劾，顯示政治壓力已全面壓垮政府。

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