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俄羅斯否認涉入歐洲超市冰箱網攻 稱相關指控荒謬

中央社莫斯科5日綜合外電報導
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克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）。歐新社
克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）。歐新社

AI摘要

文章摘要整理：

歐洲多國超市傳出冷藏系統遭網攻後，克里姆林宮強烈否認涉案，歐盟則警告這可能是蓄意破壞糧食供應的行動。

歐洲超市業者本周陸續傳出遭受網路攻擊，冰箱和冷凍櫃溫度被調高，克里姆林宮今天否認其為網攻事件幕後黑手，稱外界對俄羅斯的相關指控「荒謬可笑」。

法新社報導，至少9個歐洲國家生鮮雜貨超市業者目睹自家冷凍櫃溫度急升，迫使業者銷毀價值數億美元食品。歐洲聯盟（EU）警告說，這是企圖打亂歐陸糧食供應的蓄意行動。

隨著俄羅斯對烏克蘭的戰爭邁入第五年，歐洲國家近來示警莫斯科的破壞行動有增無減。

俄羅斯國營媒體報導，克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）對此表示：「這些言論荒謬可笑，就像過去一樣，缺乏事實論證或證據支持。」

培斯科夫指出：「這些針對我國的無端指控、將所有一切歸咎於俄羅斯的做法，很遺憾地說，正在成為歐洲國家某種持續存在的趨勢。我想再次強調，這完全是荒謬的指控。」

比利時、愛沙尼亞、芬蘭、愛爾蘭、義大利、盧森堡、荷蘭、葡萄牙以及瑞典的超市陸續在本周通報冷藏系統出問題。法國超市業者上月已受到類似攻擊。

西方國家指控俄羅斯定期發動網攻。自莫斯科2022年入侵烏克蘭以來，這個情況日益嚴重。不過，俄羅斯始終否認相關指控。

精華 FAQ

  • 歐洲至少9個國家的超市本周通報冷凍櫃與冰箱溫度被調高，導致大量生鮮食品受損，部分業者甚至被迫銷毀價值數億美元的貨品。

  • 克里姆林宮發言人培斯科夫表示，這些把事件歸咎於俄羅斯的說法「荒謬可笑」，並強調外界缺乏事實與證據，俄方一貫否認相關指控。

  • 歐盟警告這可能是企圖打亂歐陸糧食供應的蓄意行動；西方國家則認為俄羅斯長期發動網攻，自2022年入侵烏克蘭後情勢更為嚴重。

俄羅斯 烏克蘭

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