閃電造訪梵蒂岡 一身黑巴布狄倫獲白袍教宗接見
美國傳奇歌手巴布狄倫4日訪問梵蒂岡，獲教宗良十四世私人接見，雙方短暫交談並互贈禮物，會面也因教宗對其作品的喜愛而格外受矚目。
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美國傳奇歌手巴布狄倫4日訪問梵蒂岡，獲教宗良十四世私人接見，雙方短暫交談並互贈禮物，會面也因教宗對其作品的喜愛而格外受矚目。
美國傳奇歌手巴布狄倫（Bob Dylan）4日造訪梵蒂岡，獲教宗良十四世（Pope Leo XIV）私人接見。巴布狄倫身穿黑色連帽上衣與外套，並戴著黑色手套，與一身白袍、頭戴白色小圓帽的教宗會面。
法新社報導，巴布狄倫本名勞勃．艾倫．齊默曼（Robert Allen Zimmerman），目前正在義大利巡迴演出。
梵蒂岡新聞網（Vatican News）報導，這次會面相當短暫，兩人僅簡短寒暄及輕鬆交談幾句。71歲的教宗送給巴布狄倫一串玫瑰念珠，85歲的巴布狄倫則以自傳回贈。
來自芝加哥、身為首位美國籍教宗的良十四世是巴布狄倫的歌迷。教宗曾在今年7月出版的一本書籍序言中，引用巴布狄倫1963年的反核抗議歌曲Go Away You Bomb。
路透報導，以協助教廷與文化圈人士建立關係聞名的梵蒂岡官員、耶穌會神父習安東（Antonio Spadaro）在社群平台Instagram上表示，他協助安排這次會面。
他說：「很難不為能參與這場具有真正歷史意義的會面而感到激動。走過宗座宮的每一步，讓人感覺任何事情都有可能發生！」
這並非巴布狄倫首次與教宗會面。他曾於1997年在義大利波隆那（Bologna）一場由教宗若望保祿二世（John Paul II）主持的青年祈禱守夜活動中獻唱。
法新社報導，巴布狄倫於1963年發行首張專輯，並於2016年獲頒諾貝爾文學獎。
他在4日造訪梵蒂岡，獲教宗良十四世私人接見。兩人於宗座宮短暫會面，僅簡短寒暄與輕鬆交談幾句，場面低調但受到外界關注。 教宗良十四世送給巴布狄倫一串玫瑰念珠，巴布狄倫則回贈自傳。報導指出，會面時間不長，但禮物交換象徵彼此互相致意與尊重。 因為良十四世是首位美國籍教宗，又公開欣賞巴布狄倫的作品，甚至曾引用其反核歌曲。加上這是巴布狄倫第二次與教宗會面，因此格外具有話題性。
精華 FAQ
他在4日造訪梵蒂岡，獲教宗良十四世私人接見。兩人於宗座宮短暫會面，僅簡短寒暄與輕鬆交談幾句，場面低調但受到外界關注。
教宗良十四世送給巴布狄倫一串玫瑰念珠，巴布狄倫則回贈自傳。報導指出，會面時間不長，但禮物交換象徵彼此互相致意與尊重。
因為良十四世是首位美國籍教宗，又公開欣賞巴布狄倫的作品，甚至曾引用其反核歌曲。加上這是巴布狄倫第二次與教宗會面，因此格外具有話題性。
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