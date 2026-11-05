閃電造訪梵蒂岡 一身黑巴布狄倫獲白袍教宗接見

美國傳奇歌手巴布狄倫（Bob Dylan，右）4日造訪梵蒂岡，獲教宗良十四世（Pope Leo XIV）私人接見。美聯社

AI摘要 文章摘要整理： 美國傳奇歌手巴布狄倫4日訪問梵蒂岡，獲教宗良十四世私人接見，雙方短暫交談並互贈禮物，會面也因教宗對其作品的喜愛而格外受矚目。

美國傳奇歌手巴布狄倫（Bob Dylan）4日造訪梵蒂岡 ，獲教宗良十四世 （Pope Leo XIV）私人接見。巴布狄倫身穿黑色連帽上衣與外套，並戴著黑色手套，與一身白袍、頭戴白色小圓帽的教宗會面。

法新社報導，巴布狄倫本名勞勃．艾倫．齊默曼（Robert Allen Zimmerman），目前正在義大利巡迴演出。

梵蒂岡新聞網（Vatican News）報導，這次會面相當短暫，兩人僅簡短寒暄及輕鬆交談幾句。71歲的教宗送給巴布狄倫一串玫瑰念珠，85歲的巴布狄倫則以自傳回贈。

來自芝加哥、身為首位美國籍教宗的良十四世是巴布狄倫的歌迷。教宗曾在今年7月出版的一本書籍序言中，引用巴布狄倫1963年的反核抗議歌曲Go Away You Bomb。

路透報導，以協助教廷與文化圈人士建立關係聞名的梵蒂岡官員、耶穌會神父習安東（Antonio Spadaro）在社群平台Instagram上表示，他協助安排這次會面。

他說：「很難不為能參與這場具有真正歷史意義的會面而感到激動。走過宗座宮的每一步，讓人感覺任何事情都有可能發生！」

這並非巴布狄倫首次與教宗會面。他曾於1997年在義大利波隆那（Bologna）一場由教宗若望保祿二世（John Paul II）主持的青年祈禱守夜活動中獻唱。

法新社報導，巴布狄倫於1963年發行首張專輯，並於2016年獲頒諾貝爾文學獎。