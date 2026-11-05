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中對日本的釔出口大跌98% 日企憂庫存耗盡影響供應鏈

記者賴錦宏／即時報導
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中國稀土「釔」的對日出口量大幅下降。圖為稀土。美聯社
中國稀土「釔」的對日出口量大幅下降。圖為稀土。美聯社

AI摘要

文章摘要整理：

中國對日本的釔出口今年前9個月驟減98%，日本企業憂心庫存不足將衝擊半導體等供應鏈，而中日因涉台與出口管制爭端仍未見緩解。

日本共同社4日報導，中國稀土「釔」的對日出口量大幅下降。釔是半導體製造設備等不可或缺的原料，主要品種氧化釔，在今年1至9月的對日出口量同比減少98%。

中國反對日相高市早苗的涉台發言、啟動出口管制，高市早苗的相關發言到7日將滿1年，但雙方關係不見改善跡象，日本擔憂庫存耗盡影響供應鏈的呼聲愈來愈大。

釔是中國管制出口的7種稀土（釤、釓、鋱、鏑、鑥、鈧、釔）之一，廣泛應用於航空發動機、醫療設備等，中國在釔的生產和精煉方面占全球大部分市場分額。在高市早苗去年11月作出涉台發言後，中國自今年1月起加強了包括稀土在內的兩用物項對日出口管制；中國面向全球的氧化釔出口量僅下降26%，為934噸，而對日出口的降幅尤為突出，對德國和南韓的出口則有所增加。

中國海關總署數據顯示，1至9月對日的釔出口量僅18噸，而去年同期為887噸，降幅明顯。日本1家大型電子零部件企業擔憂表示，「目前依靠庫存維持生產，但原料採購難度上升，前景令人擔心」。

中國對美出口量增長至約2倍，但主要是2025年美中貿易摩擦導致對美出口大減後的基數效應，實際並未恢復到以往水準。由於日美供應鏈密切相關，川普政府已要求中國不僅是對美，也要增加對日本出口。

英國《金融時報》10月20日報導稱，日本的釔庫存「將在數月內耗盡」，日本官房長官木原稔在該月22日的記者會上否認這一說法，稱「我國並不存在釔即將耗盡的事實」；中國外交部則表示，實施管制目的是「制止日本再軍事化」，強調中國維護全球供應鏈穩定的立場沒有變化。

精華 FAQ

  • 中國海關數據顯示，今年1至9月對日釔出口僅18噸，較去年同期887噸大減98%。其中主要品種氧化釔受影響最明顯，顯示日本採購來源已大幅收縮。

  • 釔廣泛用於半導體製造設備、航空發動機與醫療設備等關鍵領域，日本大型電子零部件企業表示目前靠庫存維持生產，但原料採購愈來愈難，擔心供應鏈受衝擊。

  • 報導指出，中國自今年1月起因反對高市早苗涉台發言而加強對日出口管制，意在限制日本再軍事化；相較之下，全球氧化釔出口僅減26%，對德國和南韓甚至有所增加。

日本 供應鏈 稀土

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