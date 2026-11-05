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巴拉圭銀行倒閉引發政治危機 反對派議員推動彈劾總統

中央社亞松森5日綜合外電報導
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巴拉圭數位銀行ueno倒閉引發銀行危機，反對派議員認為總統潘尼亞應為此負責。圖為...
巴拉圭數位銀行ueno倒閉引發銀行危機，反對派議員認為總統潘尼亞應為此負責。圖為5日在國會一名男子高舉「立即彈劾」標語。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

巴拉圭ueno bank倒閉引發金融與政治危機，反對派指控總統潘尼亞涉利益衝突並推動彈劾，但仍需跨過國會門檻。

台灣友邦巴拉圭首家本土數位銀行ueno bank倒閉，導致數百萬客戶無法使用帳戶，引發金融與政治危機。反對派議員認為總統潘尼亞應為這場危機負責，持續推動彈劾行動。

路透報導，南美洲國家巴拉圭的眾議院共有80席，昨天有35名議員提出彈劾案，並要求國會領袖今天召開臨時會，辯論潘尼亞（Santiago Peña Palacios）是否應繼續任職。

巴拉圭反對派雖未掌握推進彈劾程序所需的2/3多數席次，但已獲執政黨紅黨（Colorado Party）數名持異議的議員支持。

反對派議員指控潘尼亞在處理這起銀行倒閉事件時，涉及利益衝突、濫用退休基金，以及透過制度掩蓋問題。

巴拉圭中央銀行認定ueno bank未達最低清償能力標準後介入處理，引發這場危機，並導致這家銀行約300萬名客戶無法使用帳戶。巴拉圭全國人口約為650萬人。

潘尼亞尚未公開回應彈劾行動，總統府也未立即回覆路透社的置評請求。

潘尼亞昨天在社群媒體發文，呼籲政治領袖優先考量存款戶的利益，並強調所有應為不法情事負責的人都將受到法律制裁，「絕無例外」。

精華 FAQ

  • 導火線是巴拉圭中央銀行認定本土數位銀行ueno bank未達最低清償能力標準後介入處理，導致約300萬名客戶無法使用帳戶，進而引發金融與政治危機。

  • 反對派指控潘尼亞在處理銀行倒閉事件時涉及利益衝突、濫用退休基金，並透過制度掩蓋問題，因此認為他應為這場危機負起政治責任。

  • 巴拉圭眾議院80席中已有35名議員提出彈劾案，並要求召開臨時會辯論，但反對派仍未掌握通過所需的2/3多數，只能依靠部分執政黨議員支持。

眾議院

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