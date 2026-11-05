歐洲航班受炸彈威脅臨時改道 戰機緊急升空

歐洲地區航班5日受到本周之內第二次炸彈威脅而臨時改道或暫停起降，戰鬥機升空緊急因應，累計十多個商業班次受到影響而行程大亂。（路透資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 歐洲航班5日再遭炸彈虛報威脅，造成多架班機改道、停飛與戰機護航，英國與多家航空公司皆警告事件可能持續擴大。

華爾街 日報報導，歐洲地區航班5日受到本周之內第二次炸彈威脅而臨時改道或暫停起降，戰鬥機升空緊急因應，累計十多個商業班次受到影響而行程大亂。航空風險諮詢機構「鹗鳥飛行解決方案公司」(Osprey Flight Solutions)對航空公司發出警告表示，這波威脅似乎符合預先協調的行動特徵，未來幾天可能有更多事件發生，航空公司應該預做準備。

報導指出，一連串炸彈威脅導致歐洲地區商業航班行程大亂，疑似惡作劇的擾亂行動導致航班停飛或改道，戰鬥機緊急升空。

根據統計，5日之內有十多個班次受到影響，3日出現的相同狀況則有七個航班受到影響。航空基礎設施一周之內兩度發生炸彈威脅，讓歐洲陷入不安，至於威脅來源目前仍不清楚，航空公司則說並未發現任何炸藥。

法國總理辦公室聲明指出，5日清晨接到炸彈威脅後，一架從都柏林飛往羅馬的愛爾蘭航空公司(Aer Lingus)航班轉降法國北部的埃夫勒(Evreux)軍事基地。

聲明表示，法國正在即時監控狀況。瑞安航空(Ryanair)、威茲航空(WizzAir)、芬蘭航空(Finnair)以及波蘭航空(LOT Polish Airlines)等航空公司，都在這波威脅當中受到影響。

義大利空軍指出，兩架戰機升空護航從都柏林飛往羅馬的一架班機，另一架從倫敦飛往索菲亞(Sofia)的班機則在匈牙利戰機護送之下降落布達佩斯。波蘭航空一架班機轉降華沙莫德林機場(Warsaw Modlin)，機場則依照安全因應程序臨時關閉。

英國政府將這波事件形容為「惡意的虛報威脅」(malicious hoax threats)。