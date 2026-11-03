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歐洲多架客機收炸彈威脅…有的迫降 有的派戰機護航

新華社布魯塞爾11月3日電
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示意圖，非當事飛機。(路透)
示意圖，非當事飛機。(路透)

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文章摘要整理：

歐洲多國3日共有7架客機接獲炸彈威脅，導致部分班機迫降、機場短暫關閉並出動戰機護航，但經檢查後均未發現爆炸物。

波蘭、西班牙、保加利亞和義大利3日相繼接獲客機收到炸彈威脅報告，共涉及7架飛機，部分航班迫降、機場短暫關閉。目前多架飛機經檢查後均未發現爆炸物，尚不清楚這些事件是否存在關聯。

在波蘭，一架載有181人的波蘭航空客機當天從英國倫敦希斯洛機場飛往波蘭華沙蕭邦國際機場，因炸彈威脅改降華沙莫德林機場。莫德林機場發布公告表示，飛機於當地時間10時01分降落，機場隨後暫時關閉。安全檢查未發現爆炸物，機場已解除警報並恢復正常運作。另一架從丹麥哥本哈根飛往華沙的北歐航空客機也收到炸彈威脅，在蕭邦國際機場降落後接受檢查，未發現爆炸物。

在西班牙，一架從英國曼徹斯特飛往西班牙東南部莫西亞的瑞安航空客機收到炸彈威脅，機上114名乘客和7名機組人員在飛機降落後下機接受安全檢查。西班牙政府駐莫西亞地區代表盧卡斯（Francisco Lucas）隨後表示，國民警衛隊經檢查已排除機上存在爆炸物，機場恢復正常運作。

據保加利亞媒體報導，保加利亞交通通信部長佩耶夫（Georgi Peyev）表示，兩架分別從義大利貝加莫和愛爾蘭都柏林飛往保加利亞首都索菲亞的飛機收到炸彈威脅。報導指出，保加利亞有關部門3日上午收到針對兩架飛機的威脅郵件。當地有關部門待飛機降落後對飛機展開全面檢查，均未發現爆炸裝置。

據義大利媒體報導，兩架分別從愛爾蘭都柏林和葡萄牙里斯本飛抵羅馬菲烏米奇諾機場的瑞安航空客機，當天也因匿名炸彈威脅接受檢查。義方出動戰鬥機為其中一架飛機護航。兩架飛機安全檢查後均未發現爆炸物。

此前一天，威茲航空一架從英國倫敦盧頓機場飛往索菲亞的客機因收到炸彈威脅，改降匈牙利首都布達佩斯。匈牙利空軍出動一架戰鬥機護航。經安全檢查，機上未發現爆炸物。客機隨後繼續飛往索菲亞。

精華 FAQ

  • 事件分別發生在波蘭、西班牙、保加利亞和義大利，另前一天匈牙利也曾因同類威脅處置一架客機，共顯示歐洲多地接連受影響。

  • 相關航班多在降落後接受安全檢查，部分機場短暫關閉，義大利與匈牙利則曾派出戰鬥機護航，確保客機安全降落並排除風險。

  • 目前被檢查的多架飛機均未發現爆炸物，機場也已恢復運作；至於這些威脅是否彼此相關，報導指出目前仍不清楚。

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