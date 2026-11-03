俄確認俄美烏會談時間地點…俄烏還在打 前景撲朔迷離

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫。（歐新社）

AI摘要 文章摘要整理： 俄美烏三方將於11月10日至11日在阿布達比舉行會談，但俄烏戰事持續、互相攻擊基礎設施，先前談判也僅在戰俘交換上有些進展。

俄羅斯 總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）3日在簡報會上對媒體表示，俄羅斯、美國、烏克蘭 圍繞烏克蘭問題的三方會談將於11月10日至11日在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比舉行。

佩斯科夫介紹指出，此次會談的俄方代表團仍將由俄總統助理梅辛斯基（Vladimir Medinsky）率領。

他還表示，烏克蘭武裝部隊仍在持續對俄羅斯能源基礎設施發動襲擊，俄方則繼續對烏克蘭的基礎設施進行「系統性打擊」，以削弱其對俄羅斯的攻擊能力。

美國總統特使威科夫（Steve Witkoff）2日在社群媒體上發文表示，美方將於11月10日至11日在阿布達比斡旋烏克蘭與俄羅斯之間的工作層級談判，推動結束俄烏衝突。

俄美烏三方今年1月至2月先後在阿布達比與瑞士日內瓦舉行三輪會談，此後因美國和以色列2月底對伊朗發起大規模軍事行動而推遲。據美聯社報導，由於俄烏各自堅持長期以來的基本要求，除了交換戰俘外，會談幾乎沒有取得任何進展。

俄美烏三方會談將於下周舉行。然而，俄烏衝突仍在持續，未來前景撲朔迷離。烏克蘭總統澤倫斯基 （Volodymyr Zelenskyy）3日在社群媒體發文稱，2日晚間至3日凌晨，俄軍使用76枚飛彈與289架無人機對烏克蘭關鍵基礎設施發動大規模襲擊，導致多州能源設施受損、斷電。此外，烏克蘭多地工業設施與商業倉庫也遭到俄軍襲擊。

澤倫斯基表示，俄軍此次空襲主要目標是奧德薩州、切爾卡瑟州、日托米爾州、文尼察州、哈爾科夫州、第聶伯羅彼得羅夫斯克州、切爾諾夫策州、切爾尼戈夫州和羅夫諾州的發電設施與變電站，受襲擊影響，多地發生緊急停電。

烏克蘭私營能源企業 DTEK 3日上午在社群媒體發文表示，按照烏克蘭國家電力公司指示，基輔市、基輔州、第聶伯羅彼得羅夫斯克州實施緊急停電。該集團位於奧德薩州的能源設施嚴重受損，修復工作需要一定時間。

澤倫斯基指出，除了能源設施，哈爾科夫市的一家醫院也遭到襲擊，導致73人受傷。

據烏克蘭總理科列茨基（Vitaliy Koretskyi）在社群媒體發布的消息，基輔州、日托米爾州、文尼察州和第聶伯羅彼得羅夫斯克州的工業設施與商業倉庫也遭到俄軍襲擊。