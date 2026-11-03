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防範台海衝突 日陸上自衛隊擬整合飛彈指揮系統2030年啟用

中央社東京3日專電
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AI摘要

文章摘要整理：

因應台海可能衝突，日本陸上自衛隊擬在2030年度前整合飛彈與火砲指揮系統，提升離島防衛時的戰況掌握、反應速度與彈藥運用效率。

日本近年持續加強西南離島防衛，因應台海可能發生的軍事衝突。日本陸上自衛隊計劃最快2030年度整合飛彈及火砲的指揮系統，讓指揮官能在同一個畫面掌握敵軍位置及自衛隊部署情況，更快決定如何反擊，也能避免浪費有限的彈藥。

日本經濟新聞報導，日本防衛省已在2027年度預算概算要求中，編列至少179億日圓（約1.1億美元）相關經費，計劃由富士通主導整合目前分別用於防空、反艦飛彈及火砲的系統，最快2030年度開始在陸自各師團等單位使用。

目前陸自使用的指揮系統由富士通製造，防空系統由三菱電機負責，火力系統則由東芝開發。由於各套系統沒有相互連結，指揮官在判斷戰況時，必須同時查看多個螢幕，才能掌握不同部隊及武器的資訊，影響決策速度。

新系統將把陸海空的敵軍資訊集中在同一張電子地圖上，包括接近離島的敵方軍艦、已經登陸的部隊，以及來襲飛彈的位置，都能即時顯示。

除了敵軍動向，畫面也會顯示自衛隊各部隊的位置。當敵軍逼近時，指揮官就能更快判斷該派哪支部隊應對，或使用哪一種飛彈攔截，避免因資訊分散而延誤反應。

報導指出，這項計畫也希望減少彈藥浪費。由於離島能儲存的飛彈及砲彈數量有限，戰事一旦拖長，補給也可能面臨困難，因此如何有效使用武器相當重要。

新系統初期不會讓人工智慧（AI）參與作戰判斷，而是先以整合資訊、讓戰況更容易掌握為主。至於飛彈要打向哪個目標，仍由現場人員決定。不過，防衛省也正研議未來利用AI協助自衛隊分析戰況及制定防衛方針。

日本目前將西南離島視為防衛重點，主要是擔心中國一旦對台灣發動軍事行動，戰火可能波及日本。近年中國航空母艦及飛彈驅逐艦等軍艦頻繁進入太平洋，經常行經日本西南地區，因此頻繁出現在當地周邊海域。

為了防止敵軍接近，日本正加強部署長射程飛彈，希望能在敵方攻擊範圍之外進行反擊。其中，陸自計劃在熊本縣健軍駐屯地部署射程約1000公里的「25式地對艦誘導彈」。

不過，即使有長射程飛彈，仍可能出現敵軍突破防線、接近離島甚至登陸的情況。屆時除了利用戰車及步兵阻止敵軍推進，也需要榴彈砲提供支援，並以防空飛彈攔截空中攻擊。

日本希望透過整合指揮系統，讓不同部隊在面對海上、空中及地面同時來襲的攻擊時，能更快協調行動，盡可能在敵軍深入離島之前將其阻止，減少戰火對居民造成的影響。

精華 FAQ

  • 主要是因應西南離島防衛與台海可能衝突的風險，讓指揮官能同時掌握敵軍位置與自衛隊部署，縮短判斷時間，提升反擊與攔截效率。

  • 日本防衛省編列至少179億日圓相關經費，計畫由富士通主導整合各系統，最快2030年度開始在陸自各師團等單位使用。

  • 不會。初期先以整合資訊、讓戰況更容易掌握為主，飛彈要打向哪個目標仍由現場人員決定；防衛省之後才研議讓AI協助分析戰況。

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