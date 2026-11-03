歐洲超市冰箱接連遭網攻 歐盟執委會將商討應對措施

歐洲多國超市的冰箱與冷凍櫃接連被網路攻擊，歐盟執委表示將會在安全委員會中討論這個攻擊事件，同時評估零售商的應變計畫及能力。圖為無一物的冷凍櫃。路透

AI摘要 文章摘要整理： 歐洲多國超市接連遭網攻，導致冰箱與冷凍櫃失溫、商品報廢；歐盟執委會將在安全委員會檢討零售商應變能力與供應鏈韌性。

歐洲多國超市的冰箱與冷凍櫃接連被網路攻擊，歐盟 執委表示將會在安全委員會中討論這個攻擊事件，同時評估零售商 的應變計畫及能力。

繼10月法國的超市發生首波網路攻擊後，比利時、愛沙尼亞、芬蘭、愛爾蘭、盧森堡、荷蘭及瑞典 的多家連鎖超市2日也遭受攻擊，由於冰箱與冷凍櫃溫度大幅升高的情況，業者只能丟棄變質商品。

政治新聞網站Politico歐洲版報導，農業與糧食執委韓森（Christophe Hansen）表示，超市屢遭網路攻擊令人擔憂，這不僅造成零售商的經濟損失，也導致消費者面臨貨架空無一物的窘境。歐洲的糧食供應鏈必須做好準備，以面對不斷演變的威脅。

他說，歐盟執委會將在下一次的安全委員會中討論這波攻擊事件，以評估零售商的應變計畫及能力。

報導指出，安全委員會的機制能讓各歐盟執委跳脫單純針對零售商的衝擊，全面檢視這類攻擊事件，並在「歐洲面臨混合戰的脆弱性」脈絡下審視。因為針對關鍵供應鏈的破壞，可能動搖公眾的信任。

安全委員會由歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula Von der Leyen）主持，全體執委均會列席。

日前歐盟執委會的農業事務官員曾與10月遭受網攻影響的零售商代表會面，以評估整體情勢。韓森強調，必須在各個層級全面強化防範機制與韌性，這些事件暴露了糧食供應鏈中的脆弱性，不但造成食物浪費，也對企業營運及消費者信心帶來實質影響。