英國國會：對中過度依賴 恐限縮嚇阻、妨礙應對台海危機

英國國會下議院商業、創新、科學暨貿易事務委員會2日發布報告，示警英國對中國的經貿依賴。圖為英國國會大廈的伊麗莎白塔樓和「大笨鐘」（Big Ben）。（英國國會下議院提供）中央社

AI摘要 文章摘要整理： 英國國會報告警示，英國在經貿上對中國依賴升高，恐削弱面對台海危機時的行動自由與嚇阻能力，並要求政府加強風險管控與應變準備。

英國國會商業、創新、科學暨貿易事務委員會今天發布「中國與英國經濟」報告，部分內容關切中國企圖單方面改變台灣現狀。委員會示警，在經貿領域對中國形成的依賴恐限縮英方行動自由、影響在台海嚇阻中國的侵略行為。

報告指出，在關鍵進口貿易項目，英國對中國的依賴日益增加，而這正加劇英國面臨的經濟脅迫風險。一旦此趨勢持續，則面對中國具侵略性的行動，例如在台灣海峽，英國的行動自由恐受限制，繼而影響對中嚇阻。

委員會3月就英國經濟中的中國因素啟動調查，廣泛徵集政府官員、智庫、專家、企業界意見，今天發布逾百頁的總結報告，為政府提供施政建議。官方原則上應於60天內（明年1月初）發布正式書面回應。

委員會報告針對英國政府的對中政策提出不少批判，但許多是已被各界一再指出的問題，包括缺乏跨部會、跨領域及跨地方的協調一致和連貫性；政府決策透明度有待提升；各界需要更明確的實務指引，以及2024年7月上台的工黨政府迄今未兌現關於全面盤點對中關係（China audit）的競選承諾。

報告提到，英國政府還沒完備對中關係盤點，也還沒發布各界預期的新對中戰略，2024年旋即啟動與中國的重新接觸往來，並在今年1月迎來暌違8年後，首度有現任英國首相訪中，與之前緊張的英中關係有明顯差異。

英國政府去年6月宣告完成對中關係全面盤點，但今天的委員會報告指出，政府從未發布正式的盤點結論報告。

委員會主席、工黨籍國會議員伯恩（Liam Byrne）表示，當政府的對中政策是且走且做、缺乏長遠眼光，英國企業即難以妥善規劃未來。

他提到，政府的對中政策與作為導致英國錯失增進自身利益的機會、未能妥適管控風險，甚至發生拖到最後一刻才提出透明度和說服力皆有待加強的重要決策。

伯恩強調，英國必須更積極主動形塑、掌控自身與中國的關係，訂定「咬了會痛」的遊戲規則，無論是為了保護英國利益、管控風險、把握機遇或對抗不公平的市場行為，否則就得承受由北京或華府為倫敦作決定的風險。

報告有一章節關注「避免脅迫、依賴和強迫勞動，以及維持行動自由」。其中，在聚焦進出口貿易和供應鏈的部分，報告將中國企圖以單方面行動改變「台灣現狀」（the status quo in Taiwan）列為風險之一。

報告提到，中國是英國的第3大進口來源，僅次於美國和德國。COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情之後，英國在關鍵領域對中國的進口依賴不降反升。

官方資訊顯示，2024至2025年期間，英國總計有4482個種類的進口貨品源自中國，其中有多達3380種屬於「脆弱（易受干擾的）供應鏈」、911種對英國「至關重要」，特別是化學品、機械設備和各式工業製品，影響英國的關鍵原材料、生技製藥、資通訊科技、能源系統，甚至國防需求。

此外，就算不是直接從中國進口，其他國際供應來源也對中國有不同程度的依賴。

英國央行英格蘭銀行（Bank of England）曾在2024年示警，英國對中國有「大量的隱性依賴」，而這主要是因為「由美國供應的中間產品含有來自中國的投入」。在2025年，中國依然是美國的第3大貿易夥伴。

另一個例子是英國健保體系使用的學名藥多達1/3是產自印度，但這些藥品的活性成分（有效成分）高達70%是源自中國。

除了在貨品貿易依賴中國作為供應源，英國在服務貿易也依賴中國作為出口市場，例如輸出教育服務。

報告舉例，中國學生是英國大學院校一大財源；在集結英國24所頂尖研究型大學的「羅素大學集團」（Russell Group）之中，中國學生在國際學生的占比高達42%。

儘管輿論曾就英國教育機構對中國學生的依賴表示關切，英國內政部和各校統計資料顯示，中國學生違規滯留、申請難民庇護和攜眷就讀的比例較低，移民管控相對容易。

考量英國對中經貿依賴情況，報告示警，台海危機恐對英國經濟造成「災難性的衝擊」。全球一年有高達20%的貿易航運，以及占比分別為3.9%的英國進、出口貿易，途經台灣海峽。

台海航運受干擾也牽動保險業和金融業，而倫敦正好是這兩個產業的國際重鎮。

報告指出，中東地區的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）危機已對倫敦的保險業形成「嚴峻、甚至極端的壓力」，而一旦台海危機爆發，相關效應「恐怕只會更嚴峻」。

報告援引美國智庫榮鼎集團（Rhodium Group）的估計，指出台海封鎖可能給全球經濟造成至少2兆美元的損失，且這個數字還沒計入各國反應措施及其他進一步效應。

此外，僅是台灣半導體供應遭截斷，全球經濟即恐需承受高達1.6兆美元的代價。

英國國會委員會建議政府為台海危機恐對本國經濟造成的衝擊盡速預作準備，務必確保含中小企業在內的英國業界以及公共服務單位，皆已備妥可行的緊急應變計畫。政府也應常態與產業界共同舉行供應鏈壓力測試演練，聚焦台海危機可能引發的衝擊。

報告另提到，考量台灣即將於2028年舉行總統選舉，英國已「沒有時間可浪費」。

報告援引專家說法，提到2028至2030年可能是台海風險高峰期，而這樣的評估與2028年的台灣大選結果有關。