英國移民改革 永居等候基準增至10年…這些人要等30年

英國政府公布移民改革方案，調整永久居留申請時限；圖為秋日的倫敦，從格林威治天文台入口處望向金絲雀碼頭，古典建築與現代摩天樓交相輝映。（中新社）

AI摘要 文章摘要整理： 英國公布移民改革，將一般永居等候基準從5年延至10年，但高收入者、合格護理人員與非法入境者分別適用不同通道與更長等待期。

當地時間11月2日，英國政府公布一攬子移民 改革方案，永久居留申請時限實施差異化調整：原統一為五年的合法移民永居等候基準，上調至十年。作為彈性安排，護理行業合格從業者仍可維持五年申請資格。

英國內政大臣馬哈茂德（Shabana Mahmood）公布這套分級定居框架。新規設置三檔通道：年薪高於12.5萬英鎊的高收入者，達標後三年即可申請永居；護理從業者如果滿足語言、無犯罪紀錄、持續繳納國民保險等條件，保留五年申請資格；搭乘小船非法穿越海峽入境人員，最長要等待三十年。

英國政府表示，「脫歐」之後入境人數走高，預計未來數年將有大量低技能勞工及其家屬達到原永居門檻，因此需要收緊規則，回應選民對移民規模的關切。最初的收緊方案遭到工會以及工黨內部反彈，政府隨後為護理從業者預留這一特殊通道。馬哈茂德表示，貢獻越大的申請者，定居審批越快，不遵守法規者將面臨拒簽或是漫長等待。

不少企業對此政策表達憂慮，警告更嚴苛的定居條件，有可能進一步放大英國服務業的用工缺口。外界分析，這項調整也是工黨因應英國改革黨競爭壓力、調和黨內不同聲音的政治舉措。