英國婚禮場地驚見5枚二戰炸彈 工人徒手拿起才驚覺不妙

圖為婚禮儀式示意圖。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 英國科茲窩一處婚禮場地施工時挖出5枚二戰德製炸彈，警方立即封鎖、疏散並由拆彈小組受控引爆銷毀，所幸未造成傷亡。

據眾生相報導，英國著名旅遊勝地科茲窩（Cotswolds）一處婚禮場地，近日驚傳發現5枚第二次世界大戰時期遺留的炸彈。警方獲報後立即封鎖現場，並緊急疏散場地內人員及附近居民，所幸這些炸彈最後透過受控引爆方式安全銷毀。

格洛斯特郡警方（Gloucestershire Police）表示，11月2日（周一）上午接獲通報，指英格蘭泰特伯里（Tetbury—）附近發現疑似未爆彈。

警方指出，這些爆裂物是施工人員在泰特伯里附近的朗紐頓（Long Newnton）一處田地施工時意外挖出。為確保民眾安全，警方隨即在現場周圍設置200公尺警戒線，並派遣緊急救援人員到場處理。附近居民及商家也基於安全考量預防性疏散，等待爆裂物處理小組（Explosive Ordnance Disposal, EOD）人員到場評估。

位於朗紐頓福利農場（Folly Farm）的婚禮場地「大泰斯穀倉與泰斯宅邸」（The Great Thythe Barn & Thythe House）隨後在社群媒體發文，證實爆裂物是在場地範圍內發現，並宣布當天全面暫停開放。

場地方表示，「發現一些具有歷史意義的物品後，我們今天全面關閉場地。」

這處場地以一座修復後的17世紀穀倉聞名，平時承辦婚禮、慶祝活動及企業活動。場地方也向威爾特郡與格洛斯特郡標準報（Wilts and Gloucestershire Standard）發布聲明，表示當天稍早在場地內發現5件疑似二戰炸彈的物品，隨即通報警方，並封鎖相關區域，請專業拆彈人員到場評估及安全處理。

報導指出，當時場地內還有參加周末婚禮後留宿的工作人員及賓客，得知消息後隨即撤離。

英國陸軍一名發言人隨後向標準報證實，爆裂物處理小組人員已確認，這些炸彈均為德國製。警方後續表示，5枚炸彈已透過受控引爆方式摧毀。社群平台X上流傳的影片，似乎拍下了引爆過程。

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參與施工的兩名工人事後向標準報回憶這起驚險經歷，分別是場地首席園藝師凱文羅伯茨（Kevin Roberts）及分包商約翰布倫德爾（John Blundell）。

羅伯茨表示，當時兩人正在挖掘溝渠，準備設置太陽能發電區，沒想到才挖了幾分鐘，就挖出5枚迫擊砲彈，而且當時認為這些彈藥可能仍具有爆炸性。

布倫德爾則透露，兩人甚至曾徒手拿起這些炸彈，當時還不知道它們的真實身分。

他說，「一開始我們以為那只是破損的瓦斯管，或是老舊的自來水管。直到我們把它們拿起來、清除表面的泥土，才發現外形很像二戰時期的迫擊砲彈，接著還看到了金屬製的尾翼。」

兩人意識到情況不對後，立即放下手中的物品、退到安全距離，並打電話報警。