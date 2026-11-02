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國際海事組織：仍不建議船舶在荷莫茲海峽航行

新華社倫敦11月2日電
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荷莫茲海峽上行駛的油輪。(新華社檔案照)
荷莫茲海峽上行駛的油輪。(新華社檔案照)

AI摘要

文章摘要整理：

國際海事組織表示，因無法確認荷莫茲海峽分道通航制水域水雷已清除，仍不建議船舶通行，並指出當地襲船事件頻發、海員滯留嚴重。

國際海事組織秘書長多明格斯（Arsenio Dominguez）2日在倫敦表示，該組織無法確認荷莫茲海峽分道通航制水域內水雷是否已被清除，船舶通行安全沒有保障，仍不建議船舶在該海峽航行。

近期，伊朗方面多次宣稱，有船舶因駛入「未經授權」的航線而觸雷。美軍中央司令部則公開否認有關觸雷說法，並稱已清除荷莫茲海峽國際航道內的水雷。

多明格斯2日在國際海事組織總部舉行的記者會上回答新華社記者有關水雷威脅的提問時表示：「我沒有收到任何關於分道通航制水域內水雷已被清除的確認資訊……這也是我們不建議任何人嘗試通行荷莫茲海峽的原因。我一直呼籲船舶避開那裡。」

多明格斯還說，近期發生多起船舶被擊中事件，但因衝突期間難以開展調查，其中部分事件尚無法確定究竟由水雷、無人機或飛彈造成。他提醒，在荷莫茲海峽航行「並不安全」。

多明格斯表示，國際海事組織10月在荷莫茲海峽及周邊海域記錄約30起襲船事件，當月是該組織記錄的襲船事件最多的月份之一，部分事件還造成漏油或其他污染。目前近400艘船舶、共計約6000名海員滯留波斯灣地區。國際海事組織正與地區國家、國際運輸工人聯合會等協調，為海員提供物資、醫療及聯絡家屬等方面的支持。

精華 FAQ

  • 因為秘書長多明格斯表示，組織未收到分道通航制水域內水雷已清除的確認資訊，無法保證船舶通行安全，所以持續呼籲船舶避開該海峽。

  • 伊朗多次宣稱有船舶因駛入未經授權航線而觸雷，但美軍中央司令部公開否認觸雷說法，並表示已清除荷莫茲海峽國際航道內的水雷。

  • 多明格斯指出，國際海事組織10月在當地記錄約30起襲船事件，部分造成污染；目前近400艘船、約6000名海員滯留波斯灣地區，正獲協調支援。

伊朗 荷莫茲海峽

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