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歷時28年徒步環球 英國探險家終返家鄉

中新社倫敦11月2日電
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英國探險家布希比重返家鄉赫爾，與母親相擁。（歐新社）
英國探險家布希比重返家鄉赫爾，與母親相擁。（歐新社）

當地時間11月2日，英國探險家布希比（Karl Bushby）重返家鄉赫爾，正式結束耗時28年的環球徒步遠征，為這場超長旅途劃上句點。

布希比於1998年從智利啟程，全程堅持零機動交通工具原則，僅依靠步行、游泳橫渡推進行程，總里程達3.1萬英里。路透報導，旅途縱貫南美洲、北美洲、亞洲與歐洲，他徒步穿越叢林、荒漠與極地冰原，踏過白令海峽冰面，並先後橫渡裏海、英吉利海峽，以純人力方式完成跨洲跨國行程。

現年57歲的布希比曾服役於英國空降兵團，原本計劃十年完成全程，卻因各類突發狀況大幅延期。旅途期間，他遭遇持槍威脅、境外短暫拘留等險情，加上簽證審批繁瑣、金融危機、新冠疫情等多重阻礙，行程數度停滯。28年間，他實際徒步行進時間約15年，其餘時間主要用於補辦手續、籌措物資與協調跨境通行。

英國媒體評價指出，這場遠征不僅是對自然環境的極限挑戰，更耗費大量精力應對複雜的地緣行政與跨境通行難題。

當天，數百名民眾聚集赫爾街頭迎接布希比歸來，見證這場罕見的長期個人環球探索落幕。

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