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法國學生示威逾月 不滿訴求未獲滿足再封鎖數十所高中

中央社巴黎2日專電
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2026年10月6日，法國爆發全國性學生抗議與封鎖行動。在巴黎示威現場，學生工會...
2026年10月6日，法國爆發全國性學生抗議與封鎖行動。在巴黎示威現場，學生工會發言人薩布琳·哈爾巴赫（Sabrine Kharbach）、高中生組織聯合會（USL）主席里亞德·拉尼（Ryad Rani）、與學生組織全國聯合會（Fage）主席蘇珊娜·尼達姆（Suzanne Nijdam）等代表手拉橫幅走上街頭。路透

AI摘要

文章摘要整理：

法國學生抗議教育資源不足已逾1個月，今日再封鎖數十所高中；政府雖提出改善方案，學生團體仍不滿，並準備擴大與工會及社運行動。

法國學生為爭取教育資源，已持續示威1個多月，今天又封鎖數十所高中。高中生組織聯合會（USL）表明：「只要我們的10項訴求未得到滿足，就不會停止（動員）。」

教育部統計，截至上午9時30分，全國約3700所高中，有41所被封鎖。

學生團體10月要求政府實施10項緊急措施以回應高中生和大學生們的不滿，例如翻新校舍、改革課程安排，以及增加教育、醫護、輔導方面的人力。

政府上周提出因應措施，包括增加教育系統人力、每班學生人數上限28人、增加1.5萬個高等教育名額，並在2028年之前逐步取代備受學生詬病的大學申請分發系統Parcoursup。但學生團體並不滿意，持續號召動員。

USL聯合秘書長梅尼（Marius Mesnil）上午接受法國新聞台（franceinfo）訪問時，呼籲學生團結起來共同討論，期望明天進一步再擴大行動。

此外，高中生和大學生聯合會也希望加入11月5日的工會大動員。各大工會號召5日大罷工，「黃背心」運動也準備7日再度動員，抗議生活成本高漲、公共服務品質下滑。

教育部長杰弗雷（Édouard Geffray）表示，目前僅少數高中被封鎖，主要在大巴黎區、法國北部和南部大城土魯斯（Toulouse）。他提醒，對那些連續數周沒上課、準備參加畢業會考的高中生來說，這一年至為關鍵，「每個人都有抗議的自由，但不能阻止同學去上課」。

但梅尼反駁說：「要通過會考，必須有教師和環境良好的校舍，而這正是我們的訴求⋯如果部長想要我們回去上課，就看他如何回應。」

法國總理府今天表示，總理勒克努（Sébastien Lecornu）下周可再次會見高中生代表，屆時將評估已做出的承諾、執行上面臨的困難及後續決策。

精華 FAQ

  • 學生主要是為爭取更多教育資源，包含翻新校舍、調整課程安排，以及增加教育、醫護與輔導人力，希望政府提出具體且立即的改善措施。

  • 根據教育部統計，截至上午9時30分，全國約3700所高中中有41所被封鎖。教育部稱規模仍屬少數，但學生團體正呼籲進一步擴大行動。

  • 政府提出增加人力、每班上限28人、增1.5萬個高等教育名額等措施，但學生認為未真正解決問題，特別是不滿Parcoursup制度，因此仍持續動員。

教育部

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