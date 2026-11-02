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知情人士：緬甸軍方攻擊產科診所與學校 釀15死含1新生兒

中央社曼谷2日綜合外電報導
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AI摘要

文章摘要整理：

緬甸軍方近日空襲若開邦與克耶邦多處地點，擊中診所、學校等民用設施，至少造成15死，並引發泰國邊境安全警戒。

一個武裝團體、一名援助工作者及人權監督團體今天表示，緬甸軍方上周末空襲多處地點，包括一間產科診所及一所學校，造成至少15人死亡，其中包括一名新生兒。

路透報導，這波轟炸發生之際，軍方支持的緬甸政府正試圖在多年孤立後重建外交關係，同時加強軍事行動，企圖奪回遭反抗團體攻占的土地。反抗勢力目前控制緬甸大片地區。

政府發言人未立即回應置評請求。之前政府曾表示，正對「恐怖分子」展開合法行動。

緬甸西部若開邦（Rakhine）昨天有4個鎮區遭到空襲。隨著控制若開邦大部分地區的若開軍（Arakan Army）逼近邦首府實兌（Sittwe），近幾周當地戰況激烈。

若開軍發言人及一名援助工作者表示，空襲擊中喬克濤（Kyauktaw）一座橋梁、皎漂（Kyaukpyu）和鮑克吐（Pauktaw）的多處地點，以及若開軍控制的妙烏（Mrauk-U）一間臨時診所和產房，造成至少12人死亡、32人受傷。

援助工作人員韋洪昂（Wai Hun Aung）表示，一名出生僅一周的女嬰原定隔天返家，卻「在爆炸造成建築物倒塌時被壓死」。她的雙胞胎手足則倖存。

韋洪昂說，另有4人死亡，其中包括醫護人員。

克倫尼人權組織（Karenni Human Rights Group，KnHRG）今天表示，昨天毗鄰泰國的緬甸克耶邦（Kayah）壘固（Loikaw）遭到空襲，一所學校在上課期間被擊中，造成3名學生死亡、5人受傷。

泰國政府表示，衝突已波及邊境另一側，造成泰國境內民宅受損、至少一人受傷，泰國戰機已展開空中巡邏。

泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）表示，他的政府已敦促緬甸謹慎行事，確保情勢不會影響泰國。

精華 FAQ

  • 根據報導，這波空襲至少造成15人死亡，死者包含1名出生僅1周的女嬰，以及在若開邦與克耶邦遭襲地點喪生的平民、學生與醫護人員。

  • 若開邦的喬克濤、皎漂、鮑克吐與妙烏等地都遭空襲，包含橋梁、臨時診所和產房受擊，當地通報至少12死、32傷，並有人被倒塌建物壓死。

  • 克耶邦壘固一所學校在上課期間遭空襲，造成3名學生死亡、5人受傷；衝突也波及泰國一側，導致民宅受損、至少1人受傷，泰國已出動戰機巡邏。

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