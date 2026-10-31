德國Z世代抗爭全城戒備 柏林商家連夜封窗防暴

德國Z世代青年今天號召全國示威。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 德國Z世代青年發起全國示威，柏林商家因憂法國暴動重演而提前封窗停業，警方則稱未見大規模洗劫跡象但仍加強戒備。

德國 Z世代青年今天號召全國示威，受到法國近期示威有數以千計商店遭趁亂洗劫影響，柏林市中心商家嚴陣以待。儘管警方強調，目前沒有跡象顯示將發生大規模騷亂，許多店家仍連夜「包好包滿」，提前以木板封住玻璃櫥窗，部分甚至暫停營業。

德國「Z世代青年」（Gen Z regelt）透過社群媒體 號召31日在全德多座城市同步示威，訴求包括改善教育、增加醫療投資、降低生活成本及反對徵兵。主辦方稱，活動將以和平方式進行，但外界對組織背景與示威可能遭激進團體介入仍有疑慮。

今天上午，柏林知名購物區哈克雪市場（Hackescher Markt）一帶，原本以大片落地玻璃展示商品的商店，陸續被木板及黑色防護板遮住。蘋果直營店、運動品牌愛迪達、On及多家服飾店，都可見到工人忙著加裝防護設施。

在當地經營飾品店TUKADU長達30年的老闆Lutz接受中央社訪問表示，他與妻子共同經營這間小店，因為看到巴黎青年抗爭的畫面，擔心柏林今天的示威也可能在入夜後演變成騷亂，因此決定提前用木板封住店面，防止玻璃被砸破、商品遭搶劫。

Lutz說，幾年前店面所在的街區也曾發生示威，當時有許多商店玻璃遭到破壞，讓他對今天的情況格外擔憂。

Lutz表示，店面平常週六都會營業，而且是每週重要的營業日，但今天為了安全不得不關門。儘管犧牲一天生意，仍希望透過防護措施避免更大的損失。

不只小商家，各大型連鎖品牌也展開防護工程。

正在柏林愛迪達門市外安裝木板的施工人員Georg告訴中央社，為防範可能出現類似巴黎的騷亂，他和同事受託替愛迪達在柏林、漢堡、法蘭克福及慕尼黑等城市的門市加裝防護板。

Georg說，施工團隊分赴德國各地，他所屬的團隊從昨天深夜至今天凌晨，已完成漢堡、法蘭克福各一間及柏林兩間門市的防護工作。他與同事特地從德勒斯登趕到柏林，幾乎整晚沒睡。

面對商家擔憂，柏林警方表示，確實觀察到有人試圖利用法國抗爭事件，號召在柏林街頭製造衝突，但目前沒有跡象顯示這些呼籲形成實際動員，也沒有具體證據顯示有人策劃大規模洗劫商店。

柏林警方發言人伊夫蘭德（Jörn Iffländer）指出，德國與法國的抗爭文化不同，警方不預期柏林出現相同規模的暴力騷亂。但考量今天適逢萬聖節，入夜後可能有人使用炮竹、煙火藉機滋事，仍在布蘭登堡門（Brandenburger Tor）與羅森塔勒廣場（Rosenthaler Platz）兩個主要抗爭點部署約1500名警力。

德國青年抗爭受到近期示威浪潮啟發。法國10月17日爆發全國性抗議，巴黎、里昂及馬賽等城市出現嚴重騷亂，逾3000家商店遭蒙面人士趁亂破壞、洗劫，並發生縱火及嚴重警民衝突，約2500人遭逮捕。據機構估算，保險業者面臨高達12億歐元（約13.44億美元）的損失。

類似情況也發生在義大利。米蘭10月中旬的示威原本和平進行，其後演變為暴力衝突，蒙面人士砸毀商店櫥窗並洗劫商品，造成數百萬歐元財物損失。