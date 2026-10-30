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加拿大歐盟構建「未來聯盟」卡尼：努力成為首個準會員

新華社渥太華10月30日電
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歐洲理事會主席柯斯塔（左起）、加拿大總理卡尼與歐盟委員會主席范德賴恩在加拿大—歐...
歐洲理事會主席柯斯塔（左起）、加拿大總理卡尼與歐盟委員會主席范德賴恩在加拿大—歐盟峰會握手致意。(歐新社)

AI摘要

文章摘要整理：

加拿大與歐盟在第21屆峰會上啟動「未來聯盟」，並推進加拿大成為歐盟首個準會員，同時完成數位貿易協定談判，擴大多領域合作。

為期兩天的第21屆加拿大歐盟峰會30日在加拿大蒙特婁閉幕。加拿大總理卡尼（Mark Carney）在閉幕致詞中表示，加歐雙方正在構建「未來聯盟」這一全新國家夥伴關係，同時加拿大正努力成為歐盟首個「準會員」（associate member）。   

雙方在當日發表的聯合聲明中說，加拿大與歐盟啟動「未來聯盟」計畫，涉及貿易與監管合作，數位、研究與通訊技術，關鍵原材料與能源，金融服務與市場，安全與應急準備，以及人文交流等領域合作，以打造一個共同繁榮與經濟安全的空間。   

據加總理官方網站公布的資訊，「未來聯盟」將充分利用加拿大、歐盟以及其他國家的戰略能力，應對共同挑戰，為家庭提供更多選擇和更低成本，為企業開拓新的出口市場，並為年輕人創造更多機會，讓他們能夠自由選擇在加拿大或歐盟生活、工作與學習。

卡尼表示，加拿大與歐盟正致力於建立深厚的夥伴關係，使加拿大成為歐盟首個「準會員」。他還說：「在接下來幾個月，將確定這種成員身分的具體內容、規模與涵蓋範圍。」   

聯合聲明指出，爭取在2027年加拿大—歐盟峰會前，在不成為正式成員前提下，明確加拿大與歐盟建立日益緊密聯繫的構想。   

峰會期間，雙方推出了加強各領域關係的20多項新舉措，宣布完成《加拿大—歐盟數位貿易協定》談判。該協定是加拿大首個專注於數位貿易的專門協定，旨在減少跨境線上貿易摩擦，使企業更便利地開展線上商品與服務的銷售。   

精華 FAQ

  • 雙方宣布啟動名為「未來聯盟」的新國家夥伴關係，涵蓋貿易、數位科技、關鍵原材料、能源、安全與人文交流等領域，目標是建立共同繁榮與經濟安全的合作空間。

  • 卡尼表示，加拿大正努力成為歐盟首個「準會員」，但仍不等同正式成員；相關成員身分的具體內容、規模與涵蓋範圍，預計將在未來幾個月內進一步確定。

  • 峰會期間雙方推出20多項新舉措，並宣布完成《加拿大—歐盟數位貿易協定》談判；聯合聲明也希望在2027年峰會前，明確雙方日益緊密聯繫的構想。

加拿大 歐盟 卡尼

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